Dikkatler ilaçlama firmalarının üzerinde! Üçte biri kaçak çalışıyor
Böcek ailesinin yaşamını yitirmesi, dikkatleri haşere ilaçlama firmalarına çevirdi. Sektörde faaliyet gösteren işletmelerin üçte biri kaçak çalışıyor. Kayıtdışı pazarın büyüklüğü 2 milyar TL’ye ulaştı. Alüminyum fosfit içeren tehlikeli kimyasallar hâlâ satılabiliyor. Uzmanlar, belgesiz firmaların sıkı şekilde kontrol edilmesini istiyor.
Almanya'dan İstanbul'a tatil için gelen Böcek ailesinin Fatih'te zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatlarını kaybetmesi, Türkiye'de haşere ilaçlama sektörünü yeniden gündeme taşıdı.
Ülke genelinde binlerce ilaçlama şirketi bulunmasına rağmen, bunların önemli bir kısmının resmi izinleri yok. Daha önce yetkili firmalarda kısa süre çalışmış kişiler, temel ekipman ve kimyasalları temin edip hiçbir belge ve eğitim olmadan hizmet vermeye başlıyor. Bu iş koluna giriş maliyetinin düşük olması, kaçak çalışanların artmasına neden oluyor. Yaklaşık 20 bin TL'lik ekipman yatırımı yapan kişiler, sosyal medya üzerinden verdikleri ilanlarla kolayca müşteri bulabiliyor.
2 MİLYAR TL'Yİ BULAN KAÇAK HACİM
Sektör temsilcileri, mevsim dengesizliği ve artan sıcaklıkların böcek popülasyonunu artırdığını, bunun da talebi yükselttiğini belirtirken; denetimsiz çalışanların bu durumdan büyük gelir elde ettiğini söylüyor. Türkiye'de yıllık 9 milyar TL'yi bulan pazarın yaklaşık 2 milyar TL'lik kısmının kayıt dışı olduğu ifade ediliyor.
KİMYASAL ÜRÜNLER KOLAY ULAŞILABİLİYOR
Ruhsatsız çalışanların kullandığı haşere ilaçlarına ulaşması son derece kolay. İstanbul'un birçok noktasındaki zirai ilaç satıcılarından hiçbir belge talep edilmeden ürün alınabiliyor. Ruhsatlı firmalar tedarik için genellikle bayilere başvururken, kaçak çalışanlar internet dahil birçok kanaldan alışveriş yapıyor.
SATIŞLAR DURMADI
Görüştüğümüz satıcı firmalardan biri, Böcek ailesinin ölümüne yol açtığından şüphelenilen alüminyum fosfit ürünlerinde çekince oluştuğunu, bu nedenle o ürünlerin bir süreliğine satış dışı bırakıldığını söyledi. Ancak diğer haşere ilaçlarının satışında bir değişiklik olmadığını, belge zorunluluğunun da yalnızca belirli zirai ilaçlarda bulunduğunu ifade etti. "Bazı zirai ilaçlara ruhsat geldi ancak hepsi ruhsatla satılmıyor. Sizin evinizde ne tür böcek var? Ona göre ruhsat şartı olmayan ilaçlar var, alabilirsiniz" şeklinde konuştu.