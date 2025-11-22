takvim-logo

Dikkatler ilaçlama firmalarının üzerinde! Üçte biri kaçak çalışıyor

Böcek ailesinin yaşamını yitirmesi, dikkatleri haşere ilaçlama firmalarına çevirdi. Sektörde faaliyet gösteren işletmelerin üçte biri kaçak çalışıyor. Kayıtdışı pazarın büyüklüğü 2 milyar TL’ye ulaştı. Alüminyum fosfit içeren tehlikeli kimyasallar hâlâ satılabiliyor. Uzmanlar, belgesiz firmaların sıkı şekilde kontrol edilmesini istiyor.

Almanya'dan İstanbul'a tatil için gelen Böcek ailesinin Fatih'te zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatlarını kaybetmesi, Türkiye'de haşere ilaçlama sektörünü yeniden gündeme taşıdı.

Ülke genelinde binlerce ilaçlama şirketi bulunmasına rağmen, bunların önemli bir kısmının resmi izinleri yok. Daha önce yetkili firmalarda kısa süre çalışmış kişiler, temel ekipman ve kimyasalları temin edip hiçbir belge ve eğitim olmadan hizmet vermeye başlıyor. Bu iş koluna giriş maliyetinin düşük olması, kaçak çalışanların artmasına neden oluyor. Yaklaşık 20 bin TL'lik ekipman yatırımı yapan kişiler, sosyal medya üzerinden verdikleri ilanlarla kolayca müşteri bulabiliyor.

2 MİLYAR TL'Yİ BULAN KAÇAK HACİM

Sektör temsilcileri, mevsim dengesizliği ve artan sıcaklıkların böcek popülasyonunu artırdığını, bunun da talebi yükselttiğini belirtirken; denetimsiz çalışanların bu durumdan büyük gelir elde ettiğini söylüyor. Türkiye'de yıllık 9 milyar TL'yi bulan pazarın yaklaşık 2 milyar TL'lik kısmının kayıt dışı olduğu ifade ediliyor.

KİMYASAL ÜRÜNLER KOLAY ULAŞILABİLİYOR

Ruhsatsız çalışanların kullandığı haşere ilaçlarına ulaşması son derece kolay. İstanbul'un birçok noktasındaki zirai ilaç satıcılarından hiçbir belge talep edilmeden ürün alınabiliyor. Ruhsatlı firmalar tedarik için genellikle bayilere başvururken, kaçak çalışanlar internet dahil birçok kanaldan alışveriş yapıyor.

SATIŞLAR DURMADI

Görüştüğümüz satıcı firmalardan biri, Böcek ailesinin ölümüne yol açtığından şüphelenilen alüminyum fosfit ürünlerinde çekince oluştuğunu, bu nedenle o ürünlerin bir süreliğine satış dışı bırakıldığını söyledi. Ancak diğer haşere ilaçlarının satışında bir değişiklik olmadığını, belge zorunluluğunun da yalnızca belirli zirai ilaçlarda bulunduğunu ifade etti. "Bazı zirai ilaçlara ruhsat geldi ancak hepsi ruhsatla satılmıyor. Sizin evinizde ne tür böcek var? Ona göre ruhsat şartı olmayan ilaçlar var, alabilirsiniz" şeklinde konuştu.

ALÜMİNYUM FOSFİTİN KULLANIM ALANLARI

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı onaylı aktif madde listesinde yer alan alüminyum fosfit, yaşam alanlarında kullanımı yasak olan fakat depolarda ve tarımsal ürünlerin saklandığı ortamlarda sıkça tercih edilen güçlü bir fumigasyon kimyasalı. Gaz formunda uygulanan bu madde, depolar, silolar, gemiler ve konteynerlerde zararlılarla mücadele amacıyla kullanılıyor.

"ANTİBİYOTİK YASAK, ZEHİR SERBEST" TEPKİSİ

Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre sektörün önemli firmalarından İlaclama.com'un Genel Müdürü Recep Kılınç, ruhsatsız çalışanların sayısının ciddi boyutlara ulaştığını belirterek, sosyal medya üzerinden kontrolsüz biçimde müşteri edindiklerini anlattı. Kendi firmalarının bir daireyi ortalama 2500 TL'ye ilaçladığını söyleyen Kılınç, "Bu kişiler 1000 TL gibi düşük fiyatlarla hizmet vererek vatandaşı kendilerine çekiyor" ifadelerini kullandı. Kılınç, kimyasal ürün satışının ruhsat zorunluluğuna bağlanması gerektiğini vurgulayarak, "Bugün reçetesiz basit bir antibiyotik alamıyorsunuz ama çok güçlü kimyasal içeren, zehirli de olabilecek ürünleri alabiliyorsunuz. O nedenle bu ürünü satın almak da belli bir ruhsata bağlanmalı" diye konuştu. Aliminyum fosfitin meskûn mahalde asla yapılamayacağını vurgulayan Kılınç, "Bu çok güçlü bir kimyasal. Ruhsatlı firmalar zaten bunu otel, işyeri, konut gibi alanlarda kullanmaz"

YÖNETMELİK NE ÖNGÖRÜYOR?

Sağlık Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre ilaçlama firmalarının kullanacakları kimyasallar için izin alması gerekiyor. Yasal yetkisi olmayan işletmelerin kapatılması, faaliyetlerine devam etmeleri halinde ise idari para cezası uygulanması öngörülüyor. TCK'da ilaçlamadan kaynaklanan zehirlenmelere dair özel bir madde bulunmasa da, insanların hayatını tehlikeye atanlar 2 ila 15 yıl arasında hapisle cezalandırılabiliyor.

YAPILMASI GEREKENLER

● Kimyasal kullanım kuralları sıkılaştırılmalı.
● Denetim birimleri güçlendirilmeli.
● Uygulama süreçleri dijital olarak kayıt altına alınmalı.
● Turizm tesislerinde zorunlu denetim uygulanmalı.

DENETİMDE DAĞINIKLIK

İlaçlama faaliyetlerinin kontrolü konusunda yetki dağınıklığı bulunuyor. Yetki "İlaçlama izni alanların iş yerleri, ilaçlama ekipleri sağlık teşkilatının daimi denetimi altındadır" şeklinde tanımlanıyor. Yönetmeliğe göre ekiplerin sağlık teşkilatının gözetiminde olması gerekiyor; ancak uygulamada görevler sağlık müdürlükleri, belediyeler ve Turizm Bakanlığı arasında dağılmış durumda. Denetim personeli sayısının ve yaptırımların yetersiz olması süreci zorlaştırıyor.

"YANLIŞ KULLANIM ANİ ÖLÜME SEBEP OLABİLİR"

Koruyucu Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, alüminyum fosfitin uzman olmayan kişilerce uygulanmasının solunum yoluyla ani ölümlere neden olabileceğini belirterek, "Bu kimyasalın kullanılacağı alanlar belli. Asla meskûn mahalde kullanamazsınız. Bunu bilerek kullanım direkt ölüme sebebiyet vermektir. Burada ilk sorumlu otel sahibidir" açıklamasında bulundu.

