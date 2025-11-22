Dikkatler ilaçlama firmalarının üzerinde! Üçte biri kaçak çalışıyor

Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre sektörün önemli firmalarından İlaclama.com'un Genel Müdürü Recep Kılınç, ruhsatsız çalışanların sayısının ciddi boyutlara ulaştığını belirterek, sosyal medya üzerinden kontrolsüz biçimde müşteri edindiklerini anlattı. Kendi firmalarının bir daireyi ortalama 2500 TL'ye ilaçladığını söyleyen Kılınç, "Bu kişiler 1000 TL gibi düşük fiyatlarla hizmet vererek vatandaşı kendilerine çekiyor" ifadelerini kullandı. Kılınç, kimyasal ürün satışının ruhsat zorunluluğuna bağlanması gerektiğini vurgulayarak, "Bugün reçetesiz basit bir antibiyotik alamıyorsunuz ama çok güçlü kimyasal içeren, zehirli de olabilecek ürünleri alabiliyorsunuz. O nedenle bu ürünü satın almak da belli bir ruhsata bağlanmalı" diye konuştu. Aliminyum fosfitin meskûn mahalde asla yapılamayacağını vurgulayan Kılınç, "Bu çok güçlü bir kimyasal. Ruhsatlı firmalar zaten bunu otel, işyeri, konut gibi alanlarda kullanmaz"

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı onaylı aktif madde listesinde yer alan alüminyum fosfit, yaşam alanlarında kullanımı yasak olan fakat depolarda ve tarımsal ürünlerin saklandığı ortamlarda sıkça tercih edilen güçlü bir fumigasyon kimyasalı. Gaz formunda uygulanan bu madde, depolar, silolar, gemiler ve konteynerlerde zararlılarla mücadele amacıyla kullanılıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre ilaçlama firmalarının kullanacakları kimyasallar için izin alması gerekiyor. Yasal yetkisi olmayan işletmelerin kapatılması, faaliyetlerine devam etmeleri halinde ise idari para cezası uygulanması öngörülüyor. TCK'da ilaçlamadan kaynaklanan zehirlenmelere dair özel bir madde bulunmasa da, insanların hayatını tehlikeye atanlar 2 ila 15 yıl arasında hapisle cezalandırılabiliyor.

DENETİMDE DAĞINIKLIK

İlaçlama faaliyetlerinin kontrolü konusunda yetki dağınıklığı bulunuyor. Yetki "İlaçlama izni alanların iş yerleri, ilaçlama ekipleri sağlık teşkilatının daimi denetimi altındadır" şeklinde tanımlanıyor. Yönetmeliğe göre ekiplerin sağlık teşkilatının gözetiminde olması gerekiyor; ancak uygulamada görevler sağlık müdürlükleri, belediyeler ve Turizm Bakanlığı arasında dağılmış durumda. Denetim personeli sayısının ve yaptırımların yetersiz olması süreci zorlaştırıyor.

"YANLIŞ KULLANIM ANİ ÖLÜME SEBEP OLABİLİR"

Koruyucu Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, alüminyum fosfitin uzman olmayan kişilerce uygulanmasının solunum yoluyla ani ölümlere neden olabileceğini belirterek, "Bu kimyasalın kullanılacağı alanlar belli. Asla meskûn mahalde kullanamazsınız. Bunu bilerek kullanım direkt ölüme sebebiyet vermektir. Burada ilk sorumlu otel sahibidir" açıklamasında bulundu.

