1 milyon dolarlık yüzük skandalı! Rıza Akpolat’ın özel kalemi her şeyi itiraf etti

Aziz İhsan Aktaş suç örgütünün soruşturma aşamasında itirafçı olan Rıza Akpolat'ın özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ'ın ifadesinde yeni detaylara ulaşıldı. TAKVİM'den Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, tüm masraflarını rüşvet paralarıyla karşılayan Rıza Akpolat'ın sosyal, halkçı siyaset imajının aksine İngiltere'den 1 milyon dolar değerindeki pırlanta yüzük getirttiği ortaya çıktı. Rıza Akpolat'ın özel kalem müdür Emirhan Akçadağ savcılığa ifade vererek itirafçı olmuştu.

Emirhan Akçadağ



İFADESİ GÜNDEM OLDU

Akçadağ'ın 26 Temmuz'da verdiği ifadesi yeniden gündeme geldi. Özel kalem müdürlüğü yaptığı dönemde kayıtdışı harcamaların listesini tuttuğu, Akpolat'ın akrabaları, çevresi ve kendisi için harcadığı masrafların 58 milyon lira olduğunu, bu paraların belediyeden toplanan rüşvet parası olduğu söyledi.