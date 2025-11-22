Futbolda bahis skandalında yeni perde! Görüşme kayıtları ortaya çıktı, hakemlerin konuşmaları şoke etti
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun “371 hakemin bahis hesabı var” açıklamasıyla ortaya çıkan bahis skandalında yeni bir perde açıldı. Bahis oynayan hakemlerin kendi aralarında yaptığı görüşmelere ulaşıldı. Kayıtlarda Türk futbolunu sarsacak skandal ifadelere rastlandı. İşte detaylar...
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27 Ekim 2025 tarihinde, "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki açıklaması sonrası Türk futbolunda başlayan depremin ardından harekete geçilmişti.
8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI: ARALARINDA KULÜP BAŞKANI VE HAKEMLER VAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bahis ve şike iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve bazı hakemlerin de arasında olduğu 8 şüpheli tutuklandı.
SORUŞTURMA DOSYASINA SKANDAL KONUŞMALAR GİRDİ
Sabah'ın haberine göre; bahis oynayan hakemlerin listesinin açıklandığı günlerde hakemlerin, farklı kişilerle söz konusu listede isimlerinin çıkması üzerine yaptığı konuşmalar da soruşturma dosyasında yer aldı.
Bu isimlerden bir tanesi olan Şenol Bektaş'tı. MASAK'ın incelemelerine göre; Bektaş'ın, 2021-2025 yılları arasında yaklaşık toplam 22 milyon 126 bin Lira'lık finansal işlem hacmi bulunuyordu.
Legal bahis sitelerine 2021- 2024 yılları arasında yaklaşık toplam bin 88 işlemde 1 milyon 491 bin 435 TL'lik finansal işlem hacmi gerçekleştirdi.
İlgili bahis sitelerine 1 milyon 218 bin Lira'lık para çıkışına rastlanırken, 272 bin 938 Lira'lık da para girişi olduğu saptandı.
ADIM LEKELENDİ' DİYEN HAKEMİN KONUŞMASI DOSYADA
Şenol Bektaş'ın, akrabası Yahya Bektaş'la yaptığı konuşmada şunları dediği saptandı:
"Olacak olan olacak ceza alıp bitecek. Bitti hakemlik. Zaten yapmam bitirmezlerse de. Ben verdim kararı ağa."
"Benim adım lekelendi. Bitti. Futbol izlemem bile s.... belalarını. Ama bekle ağa daha futbolcu, başkan, yönetici ayağı var. Çok kişi ceza alır"
WHATSAPP GRUBUNDA PANİK: 'YAKACAKLAR DİRİ DİRİ'
Tutuklanan hakemlerden 3 farklı yasa dışı bahis sitesine üyelik kaydı bulunan Kıvanç Kader'in ise "Ziyan sürüsü part 2" isimli bir whatsapp grubunda üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün de açıklanan listede yer almasından bahsediliyor.
Grupta, "Zorbay'ın cenaze namazı kılınmış. Çok korkuyorum. Yakacaklar diri diri. Zorbay aklanacak biz kalacağız geride işler çığırından çıkmaya başladı" ifadelerinin geçtiği belirlendi.
ZORBAY KÜÇÜK AKLANDI: KİMLİK BİLGİSİ ÇALINMIŞ
Bahis oynadığı iddiası ile PFDK'ya sevk edilen Zorbay Küçük, bunun aksini söyleyip mahkemeye başvurmuştu. Zorbay hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı, yargılanması ve soruşturması ise devam ediyor.