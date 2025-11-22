Futbolda bahis skandalında yeni perde! Görüşme kayıtları ortaya çıktı, hakemlerin konuşmaları şoke etti

Hakem konuşmaları sızdı: Futbolcu, başkan, yönetici ayağı da var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bahis ve şike iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve bazı hakemlerin de arasında olduğu 8 şüpheli tutuklandı.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI: ARALARINDA KULÜP BAŞKANI VE HAKEMLER VAR

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27 Ekim 2025 tarihinde, "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki açıklaması sonrası Türk futbolunda başlayan depremin ardından harekete geçilmişti.

Bahis skandalında tutuklanan hakemlerin dosyasında yer alan konuşmalar, Türk futbolundaki krizin boyutlarını gözler önüne serdi (Fotoğraf: AA)

SORUŞTURMA DOSYASINA SKANDAL KONUŞMALAR GİRDİ

Sabah'ın haberine göre; bahis oynayan hakemlerin listesinin açıklandığı günlerde hakemlerin, farklı kişilerle söz konusu listede isimlerinin çıkması üzerine yaptığı konuşmalar da soruşturma dosyasında yer aldı.

Bu isimlerden bir tanesi olan Şenol Bektaş'tı. MASAK'ın incelemelerine göre; Bektaş'ın, 2021-2025 yılları arasında yaklaşık toplam 22 milyon 126 bin Lira'lık finansal işlem hacmi bulunuyordu.

Legal bahis sitelerine 2021- 2024 yılları arasında yaklaşık toplam bin 88 işlemde 1 milyon 491 bin 435 TL'lik finansal işlem hacmi gerçekleştirdi.

İlgili bahis sitelerine 1 milyon 218 bin Lira'lık para çıkışına rastlanırken, 272 bin 938 Lira'lık da para girişi olduğu saptandı.