Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, koronavirüs pandemisindeki normalleşme sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, CNN Türk ekranlarına konuk oldu.

Bakan Ersoy, otellerin Haziran'dan itibaren açılacağını, her şey dahil sisteminin kalkmayacağını, açık büfelerde aşçıların yemekleri tabaklara koyacağını söyledi.



Bakan Ersoy'un açıklamaları şöyle:

Dört ayrı komisyon yaptık, 132 maddelik bir kriter belirledik konaklama ve restoranlar için. Şu an itibari ile de tga.gov.tr'de yayınlandı kriterler orada madde madde var.



Personelinize pandemi eğitimi vermeniz gerekiyor. Sertifikasyonda temel kriter sosyal mesafe. Denetim firmaları her ay düzenli denetliyor olacaklar, sertifika belgesinde bir karekod olacak o karekodu okuttuğunuz zaman o işletmenin denetim geçmişini görebileceksiniz.

Bu sertifikayı alan turizm tesisi uluslararası kuruluşlar tarafından olmazsa olmaz diye nitelendirilen önlemlerin tamamı burada uygulanıyor ve denetliyor anlamına gelecek bu sertifikalar.

Bu sertifikasyon yeterli değil, biz Salı günü bunun genelgesini yayınlıyoruz, yarından itibaren Dışişleri Bakanımızla bir niyet mektubu hazırladık, bu niyet mektubunda bir davet içeriyor. O ülkenin vatandaşına yurtdışına çıkış izni verecek olan ilgili kurumlara gönderiyoruz bu mektubu.

Türkiye'nin sağlık altyapımızın detaylarını yazdık, hastane kapasitelerimizi yazdık, ambulans sayılarımız, ventilatör sayılarımız bu mektubu bütün ülkelere pazartesi sabah gönderiyoruz.



Dışişleri Bakanımızla aynı zamanda ilk etapta 70 ülkeye telefon trafiği başlatacağız.

Sertifikasyon içerisinde bu ağırlıklı turizm havalimanı olarak kullanacağımız yerlerde Sağlık Bakanlığımız test merkezleri oluşturuyor, yerli yabancı fark etmez buraya gelenlerin testini yapacağız.

Mayıs sonu itibariyle iç turizmle ufak ufak başlayacağız turizm trafiğine. Haziran'da birçok ülkede bu iş ufak ufak başlar, işte Orta Avrupa ülkeleri bazı Asya ülkeleri olsun bunlar Haziran ayı içerisinde aşamalı bir şekilde açılacağını düşünüyoruz Tarih ilerledikçe biz de takvim açıklayacağız bize bağlı bir konu değil bu belirli kriterler var.



Bu sene beklentiyi yüksek tutmamak lazım, ama ben bu sene için otellerin %50'sini %60'ını açabilirsek iyi bir otel olduğunu düşünüyorum.

AÇIK BÜFELER

Açık büfelerde sunum şekli değişecek, siz almıyorsunuz sadece sunum şekli değişecek. Siz söyleyeceksiniz ne kadar isterseniz aşçı verecek. O sağlığın bir kriteri var.



Açık büfe kalacak, sunum şekli değişecek.

KONGRELERİN DURUMU

Biz bu hareketleri başlatacağız, kriterlere ilaveler olabilir azaltmalar olabilir. Aşama aşama gideceğiz, bunlar yeni normaller, hafta hafta açıklayacağız nasıl olduğunu göreceğiz ona göre açıklayacağız.

HAMAMLAR VE SPALAR

Açıkladığımız 132 maddelik kriterlerde durumu belli oradan bakabilirler.

PAKET TURLAR

Charter olmuş tarifeli olmuş durumun içeriğini değiştirmiyor, havacılık söz konusu olduğu zaman da uluslararası otoritelerin alacağı kurallar çalışmaya başlayacak. Hava trafiği dünya ekonomisi için önemli, bunu başlatamazsanız sistem çöker, dijital iletişim bir yere kadar.

ALMANYA İLE TÜRKİYE ARASINDA KORİDOR

Biz Bilim Kurulumuza danışıyoruz, onlar tamam derse ilgili ülke ile de iletişime geçiyoruz. Muhtemelen Almanya daha erken başlar diye düşünüyorum.

TATİL FİYATLARI

Bu sene önceliğin fiyat olduğunu düşünmüyorum, hareketi başlatmanın öncelik olduğunu düşünüyorum. İkinci üçüncü aşamada fiyat hesabı yapılır ama şu aşamada bunu kimsenin düşüneceğini zannetmiyorum.

KRUVAZİYER TURİZMİ

Yaz ortasına veya biraz daha sezon sonuna kayacağını düşünüyorum orada protokoller oluşmadı daha, GalataPort hazır ama bugün gelseler alabilecek kapasitede. 5 Nisan'a hazırdı, şimdi daha da hazır hale gelir, gemi yanaşıyorum dediği anda alabilecek durumda.

OLİMPOS

Bu konu benim bakanlığımdan önce gerçekleşmiş bir iş, 1990'lı yıllardan itibaren Olimpos deresi çevresinde izinsiz ve plansız bungalov tarzı yapılaşma başlıyor. Hem iç turizmde hem dış turizmde ilgi görüyor, ondan sonra bu yapılar artıyor, kontrolsüz yapılaşma arttığı için 2017 yılında hem oranın yerel belediyesi hem de Olimpos Ören Yeri Kazı Başkanlığının talebi üzerine, arkeolojik sit düzenlemeleri tekrar yapılıyor. Bu konu 3 buçuk yıl öncenin konusu.



Kırmızı olan 1. Derece arkeolojik koruma alanı mavi olan 2. Derece arkeolojik koruma alanı. Bu düzenlemeden sonra önceki kırmızı alan 200 hektar kırmızı alan var, düzenlemeden sonra aslında 1. Derecedeki arkeolojik sit alanı 200 hektardan 250 hektara çıkartılıyor. Bu Ören Yeri Başkanlığımızın talebi üzerine yapılıyor daraltılmıyor, genişletiliyor bu.





Maalesef sosyal medyada ve belirli platformlarda sanki alanın tamamının arkeolojik sit derecesi düşürülmüş gibi bir algı yaratılıyor.



Toplam baktığınız zaman 614 hektarın sadece yüzde 4'lük kısmı 3. Derece arkeolojik sit alanı oluyor geri kalan kısmı korunması gerektiği gibi korunuyor.



Bu bir koruma planı, orada bir yıkım yapılacak.

HALK PLAJLARININ DURUMU

Biz geçen sene bir halk plajı uygulamasına geçtik, bu bağlamda iki tane örneğini ücretsiz modern plajı yaptık. Şimdi bu seriye devam ediyoruz iki tane Belek ve Serik'te yapacağız.

TURİZM HEDEFLERİ

2020 artık dünyanın uğradığı bir yol kazası olarak görelim, Turizm Geliştirme Ajanslarıyla birlikte çok iyi bir tanıtım kampanyası hazırladık bunu 16 Mayıs'ta yayınlamaya başlıyoruz.

Biz hızlı bir şekilde toparlayacağız, bu seneki hedefimiz aslında 58 milyondu önümüzdeki sene de 63 milyonu geçeriz diye düşünüyorduk.

Çok sıkıntılı bir durum olmazsa biz 2023 hedeflerimizde de hala iddialıyız, 75 milyon turisti tutturabiliriz.

Son yıllarda Kapadokya'nın yüzünü güldüren Uzak Doğu pazarları oldu, peki Uzak Doğu'dan turizm akışı konusunda bir yol akışı belli oldu mu? Normalde hava trafiğinin onlardan başlaması lazım biz hazır olduğumuzda onları davet edeceğiz. İlk trafiğin açılacağı noktalar Uzak Doğu ülkeleri olacaktır.

Asya ülkeleri bu tarz pandemi olaylarına hazırlıklılar, onların vatandaşlarında toplum disiplini oluşmuştu, Asya'daki vatandaş buna karşı daha hazır.

ÇEŞME PROJESİ

Şimdi Çeşme'de proje devam ediyor, bir komisyon oluşturduk İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme Belediyesi, Mimarlar Odası'nın ilgili birimleri bu komisyonda iki tane üniversitemiz var İzmir Valiliği ve İzmir Çeşme Turizmciler Derneği ile Alaçatı Turizmciler Derneği ile bir komisyon oluşturduk.

Ne yapacağız? Bizim belirlediğimiz konseptler vardı, ilk etapta konseptleri masaya yatıracağız. İlk kez böyle bir çalışma yapılıyor.

2021 son çeyreğine kadar ihale aşamasına gelmesini planlıyoruz, tahsis ihalelerinden elde ettiğimiz gelirlerle oranın bütün altyapısını, 1 milyar dolarlık gelir bekliyoruz, altyapı yatırımını gerçekleştireceğiz.

100 bin civarında da istihdam yaratacak o da çok önemli.

ÖZEL TİYATROLARIN DURUMU

Orada bir paket hazırladık, ileriye dönük 2020-2021 proje ödenekleri başvurularını erkene çektik, ödemelerini de erkene çektik.

'Özel Tiyatro Dijital Kütüphanesi' projesini başlatıyoruz, bu dönemde onların oynayamadıkları oyunları arşivleyeceğiz, onay verenleri bakanlığımızın sitesinden yayınlayacağız ve oyunun büyüklüğü ve istihdam ettiği kişi sayısına göre biz bunların ödemesini yapacağız.

Başvuruları almaya başadık, oradaki en büyük sıkıntılardan biri 400'ün üzerinde özel tiyatro başvurdu, kaç tane SGK'lı çalışanınız var diye sorduk 300.

Ekonomiyi büyütmek istiyorsanız bunu kayıtlı ekonomi haline getirmeniz lazım. Elektrik, doğalgaz ve altyapı giderlerinde yüzde 20'lik bir destek sağlıyoruz.

BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU PROJESİ

Bu projede GalataPort açıldığı zaman yeni bir cazibe haline gelecek. Burada oluşacak yeni trafiğin GalataPort'tan başlayarak Taksim AKM'ye kadar sürecek bir projemiz var.

Buradaki ağırlıklı olarak da Bakanlığımıza bağlı ay da direk bakanlığın kurumlar bunlar. Öncelikli olarak Galata Kulesi'nde bir renovasyon yapacağız.

Galata Kulesi bir Ceneviz yangın kulesidir, orada hiç restoran olmayacak, siz kuleye çıkacaksınız oradan baktığınız zaman gördüğünüz her şeyi aşağıya inerken katlarda müze halinde göreceksiniz.

Birkaç ay içerisinde hayata geçirir uygulamaya başlarız, o meydanda çok aykırı bir bina var biliyorsunuz orayı kamulaştırıp yıkacağız, orası tekrar bir cazibe haline gelecek.

Tost satma işi esnafın işi, oradaki esnaf kalacak, biz orayı müze haline getireceğiz. Tarık Zafer Tunaya Merkezi 7 Haziran'a yetişecek. Atatürk Kültür Merkezi'nde hedefimiz yıl sonunda inşaatı tamamlamak.