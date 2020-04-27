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    • Ekonomi
    • 27.04.2020 13:29
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    • 27.04.2020 13:39
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    Son dakika: İşletmelere 6 milyar liralık kredi desteği! Başkanı Rifak Hisarcıklıoğlu duyurdu!

    Son dakika haberleri... Başkanı , "Finansman ihtiyacına cevap verebilmek adına TOBB ’ni bugün itibariyle yeniden devreye alıyoruz. İşletmelere 6 milyar liranın üzerinde kredi imkanı sağlanacak." dedi.

    İşletmelere 6 milyar liralık kredi desteği!

    Son dakika haberleri... Başkanı , "Finansman ihtiyacına cevap verebilmek adına TOBB 'ni bugün itibariyle yeniden devreye alıyoruz. İşletmelere 6 milyar liranın üzerinde kredi imkanı sağlanacak." dedi.

    TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "TOBB Nefes Kredisi'nin faizi yıllık yüzde 7,50 olacak. Bir üyemiz azami 100 bin lira kredi kullanabilecek. Bu tutar illere göre 50 bin ile 100 bin arasında değişebilecek. Bizim için önemli olan kısmı şu; 2020 yılında ne anapara ne faiz ödemesi olmayacak. Krediyi alan üyemiz 2020 yılı için bankanın yolunu unutacak. Krediyi 2021 yılında 12 eşit taksitte geri ödeyecek. Kredinin yüzde 80'i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak" dedi.

    Ayrıntılar geliyor...

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