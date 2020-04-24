Konutta net satış

CORONAVİRÜS nedeniyle dünya ekonomileri durma noktasına gelirken; gayrimenkul ve inşaat sektörü yükselişini sürdürüyor. Mart'ı yüzde 3.4'lük artışla kapatan sektörde talep, hizmetle paralel olarak yükselen bir tablo sunuyor. Son 20 günü virüs ile geçen bir ayda 108 bini aşkın konut satışı yapılması, gayrimenkulün hâlâ güvenilir bir yatırım aracı olduğunu gösteriyor. Coronavirüs nedeniyle faaliyetlerini dijital ortama taşıyan Mars Investment, Mart'ın başından itibaren 40 günde 350 yatırımcıyla bağlantı kurdu, Türkiye'de gayrimenkul yatırımının avantajlarını ortaya koyan 45'e yakın sunum gerçekleştirdi. Günlük ortalama 5 farklı yatırımcıyla online ortamda birebir görüşme sağlayan şirket, yatırımcılarla kurduğu bağlantı oranını yüzde 40'a yakın artırdı, 16 Mart-16 Nisan arasında 10 milyon liralık satış gerçekleştirdi.
HAREKETLİLİK SÜRÜYOR
Sektörde yıla hızlı başlayan satışların Coronavirüs'e rağmen hareketliliğini sürdürdüğünü vurgulayan Mars Investment'ın Genel Müdürü Hakan Bucak, "Talep de var hizmet de... Bu dönemde değişen tek şey satışların dijital ortamda sürdürülmesi" dedi. Online satışlarda tek sorunun bürokratik engeller olduğunu belirten Bucak, şunları anlattı: "Vekaletnamenin ıslak imza gerektirmesi, elçiliklerin sağlıklı düzende çalışmaması veya çok yoğun ve kapalı olması nedeniyle satış yavaş ilerleyebiliyor. Tapu ve vatandaşlık işlemleri de satışları yavaşlatabiliyor. Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen vatandaşların, özellikle Körfez ve Avrupa bölgelerindeki Müslüman vatandaşların para transferi konusunda ülkelerindeki bankalar pürüz çıkarabiliyor."
HEDEF TÜRK VATANDAŞLIĞI
30 günde 10 milyon liralık satışın sadece yerli yatırımcılardan değil, başta Körfez ülkeleri olmak üzere Avrupa ve Amerika'da yaşayan Müslümanlardan geldiğini söyleyen Bucak, şöyle konuştu: "Bağlantıların yatırıma dönüşmesinde, Türkiye'ye duyulan güven en büyük tetikleyici. Yabancı yatırımcıların yüzde 85'i Türk vatandaşlığını önemli buluyor. Kalan yüzde 15'lik kesim ise genel olarak yatırım yapma gerekçesiyle ülkemizi tercih ediyor. Sektörümüze yatırım yapmak isteyen çok sayıda potansiyel yabancı yatırımcı var."
YAVUZ KARAMAN
HAREKETLİLİK SÜRÜYOR
Sektörde yıla hızlı başlayan satışların Coronavirüs'e rağmen hareketliliğini sürdürdüğünü vurgulayan Mars Investment'ın Genel Müdürü Hakan Bucak, "Talep de var hizmet de... Bu dönemde değişen tek şey satışların dijital ortamda sürdürülmesi" dedi. Online satışlarda tek sorunun bürokratik engeller olduğunu belirten Bucak, şunları anlattı: "Vekaletnamenin ıslak imza gerektirmesi, elçiliklerin sağlıklı düzende çalışmaması veya çok yoğun ve kapalı olması nedeniyle satış yavaş ilerleyebiliyor. Tapu ve vatandaşlık işlemleri de satışları yavaşlatabiliyor. Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen vatandaşların, özellikle Körfez ve Avrupa bölgelerindeki Müslüman vatandaşların para transferi konusunda ülkelerindeki bankalar pürüz çıkarabiliyor."
HEDEF TÜRK VATANDAŞLIĞI
30 günde 10 milyon liralık satışın sadece yerli yatırımcılardan değil, başta Körfez ülkeleri olmak üzere Avrupa ve Amerika'da yaşayan Müslümanlardan geldiğini söyleyen Bucak, şöyle konuştu: "Bağlantıların yatırıma dönüşmesinde, Türkiye'ye duyulan güven en büyük tetikleyici. Yabancı yatırımcıların yüzde 85'i Türk vatandaşlığını önemli buluyor. Kalan yüzde 15'lik kesim ise genel olarak yatırım yapma gerekçesiyle ülkemizi tercih ediyor. Sektörümüze yatırım yapmak isteyen çok sayıda potansiyel yabancı yatırımcı var."
YAVUZ KARAMAN