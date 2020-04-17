Türkiye, Coronavirüs salgınına karşı hızlı ve etkin tedbir adımlarıyla kararlı bir mücadele ortaya koyuyor. Salı günü Meclis'e sevk edilen torba teklif, jet hızıyla kabul edildi. İşte 83 milyonu rahatlatacak adımlar içeren torba yasadan bazı satır başları:
İŞÇİYE HIZLI ÖDEME: Kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda ödemeler gerçekleştirilecek.
İŞ GÜVENCESİ: Her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, 3 ay süreyle ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında, işverence feshedilemeyecek. Süre 6 aya kadar uzatılabilecek.
ÜCRETSİZ İZNE AYLIK 1.177 TL: İşveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15 Mart'tan sonra iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, günlük 39.24 lira nakdi ücret desteği verilecek.
TOPLU SÖZLEŞMEYE UZATMA: Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamındaki yetki tespitlerinin verilmesi, toplu iş sözleşmelerinin yapılması, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lokavta ilişkin süreler, 3 ay süreyle uzatılacak.
KYK BORCUNA ERTELEME: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nun kapsamındaki kredi borçları, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenlerle sınırlı olmak üzere, başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle ertelenecek. Bu süreler, 3 aya kadar uzatılabilecek.
BAKIM DESTEĞİ: Engelli bakım merkezlerinde ve huzurevlerinde aranan gelir ölçütleri ile ağır engellilik şartı 3 ay süreyle dikkate alınmaksızın yaşlılara ve engellilere hizmet verilecek.
FATURA KOLAYLIĞI: Konutlara ve faaliyetleri durdurulan işyerlerine ilişkin su faturası borçları belediyelerce 3 ay süreyle ertelenebilecek.
FIRSATÇIYA AĞIR CEZA
Bir mal veya hizmetin fiyatında fahiş artış yapana 10 bin liradan 100 bin liraya; piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu, tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyette bulunana 50 bin liradan 500 bin liraya kadar ceza olacak. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu kurulacak.
ÜCRET DESTEĞİ ALAN GSS'Lİ SAYILACAK
Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aylık bin 177 liralık nakdi ücret desteğinden yararlanan çalışanların Genel Sağlık Sigortalı (GSS) sayılacağını belirterek, "Böylece, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri sağlık hizmetlerinden faydalanacak" şeklinde konuştu.