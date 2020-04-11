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    • Ekonomi
    • 11.04.2020 Gazete
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    Atıl leri üretime açılıyor

    ve , Hazine'ye ait atıl lerini, örnek ekilişler için çiftçilerin kullanımına açacaklarını belirterek, "Böylece tarım arazilerimizden en etkin bir şekilde çiftçilerimizin yararlanmasını sağlayacağız. Pilot uygulama olarak başlatılan bu çalışmada, ilk etapta 9 milyon 700 bin metrekare alanda ekim yapılacak. Hububat, baklagiller, yağlı tohumlar ve yem bitkileri gibi stratejik ürünlerimizin ekilmesi sağlanacak" dedi

    Atıl tarım arazileri üretime açılıyor
    Tarım ve Orman ile Çevre ve Şehircilik bakanlıklarının ortak çalışmasıyla Hazine'ye ait atıl arazileri, çiftçinin kullanımına açılıyor.
    Tarım ve , Hazine'ye ait atıl lerini, örnek ekilişler için çiftçilerin kullanımına açacaklarını belirterek, "Böylece tarım arazilerimizden en etkin bir şekilde çiftçilerimizin yararlanmasını sağlayacağız. Pilot uygulama olarak başlatılan bu çalışmada, ilk etapta 9 milyon 700 bin metrekare alanda ekim yapılacak. Hububat, baklagiller, yağlı tohumlar ve yem bitkileri gibi stratejik ürünlerimizin ekilmesi sağlanacak" dedi.

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