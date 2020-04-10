Katılım sağlık sigortalıların yanında

Corona pandemisiyle ilgili açıklama yapan Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Katılım Emeklilik ve Katılım Sağlık olarak bu süreçte de sigortalılarımıza her türlü desteği veriyoruz" dedi. Sincek, şöyle konuştu: "Covid 19 belirtileri gösterenler, 184'ü arayabilir, yetkilendirilmiş devlet hastanelerine ya da immünoloji birimi olan, hızlı test kiti dağıtılmış, pandemi hastanesi olarak belirlenmiş anlaşmalı özel hastanelere başvurabilir. Tedavi giderleri, özel ve tamamlayıcı sağlık sigortalarımız kapsamındaki pandemi hastanesi olarak belirlenmiş anlaşmalı hastanelerde, salgın hastalıklar kapsam dışı olarak belirtilmiş olmasına rağmen, poliçedeki mevcut şartlar ve limitler dahilinde bu döneme özel olarak karşılanacak. Yeni düzenlenen poliçeler de rahatsızlığın poliçe başlangıç tarihi öncesinde gerçekleşmemiş olması şartı ile bu uygulama kapsamında olacaktır."
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