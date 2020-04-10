Katılım sağlık sigortalıların yanında

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pandemisiyle ilgiliaçıklama yapanve Katılım Sağlıkolarak bu süreçte desigortalılarımıza hertürlü desteği veriyoruz"dedi. Sincek, şöylekonuştu: "Covid 19belirtileri gösterenler,184'ü arayabilir,yetkilendirilmiş devlethastanelerine ya daimmünoloji birimi olan,hızlı test kiti dağıtılmış,pandemi hastanesi olarakbelirlenmiş anlaşmalı özelhastanelere başvurabilir.Tedavi giderleri,özel ve tamamlayıcısağlık sigortalarımızkapsamındaki pandemihastanesi olarakbelirlenmiş anlaşmalıhastanelerde, salgınhastalıklar kapsamdışı olarak belirtilmişolmasına rağmen,poliçedeki mevcut şartlarve limitler dahilinde budöneme özel olarakkarşılanacak.Yeni düzenlenenpoliçeler derahatsızlığınpoliçe başlangıçtarihi öncesindegerçekleşmemişolmasışartı ile buuygulamakapsamındaolacaktır."