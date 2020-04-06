Marketlerde maske takmak zorunlu mu? Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına ve birçok kişinin ölümüne sebep oldu. Ölümcül virüsün Türkiye'de de görülmesi sağlık önlemlerini arttırdı. Birçok kişi maskeyle sokağa çıkıyor. Marketlerde maske kullanmak zorunlu mu? sorusu arama motorlarından yoğunlukla araştırılıyor. Peki, Marketlerde maske takmak zorunlu mu? N95 maskeler sis, duman, toz, virüs ve bakteri gibi kirleticileri diğer maskelere göre daha yüksek oranda koruma sağlıyor. Pek çok iş güvenliği malzeme ve ekipmanı satılan yerlerde ve medikal malzeme satan bayilerden satın alınabiliyor.
MARKETLERDE MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, alınan yeni tedbirleri açıkladı. Alınan önemler arasında belirlen yerlerde maske takma zorunluluğu da var. Pazar yerleri ve marketler gibi toplu halde bulunulan tüm alanlarda maske takılmasının artık zorunlu olacağını ifade eden Erdoğan, alınan tedbirleri şöyle sıraladı:
"Ülkemizdeki 20 yaş altı, 1 Ocak 2000 ve üzeri doğumlular için de sokağa çıkma yasağı getiriyoruz. İkazlara uymayarak aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır. Sokaklar dahil tüm kamuya açık mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak."
Milli Dayanışma Kampanyası'nın 3. gününde 304 bin kişi ve kuruluşun 1 milyar 61 milyon liralık yardım yaptığını aktaran Erdoğan, "Her ne kadar CHP Genel Başkanı başta olmak üzere, kimi kesimler bu kampanyayı itibarsızlaştırmaya çalışmışsa da görüldüğü gibi milletimiz bu fitne odaklarına kulak vermemiştir." ifadesini kullandı.
Öte yandan Erdoğan, Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesine koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlunun adının verileceğini, hastanenin bundan sonra Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi olarak anılacağını sözlerine ekledi.
İçişleri Bakanlığı, Erdoğan'ın açıkladığı önlemlerle ilgili 81 ile genelge gönderdi.
Öte yandan toplu taşıma araçlarında da maske kullanımı kolluk kuvvetleri tarafından takip ediliyor.
E DEVLET 'TEN SİPARİŞ SAYFASI
E devlet kapısı üzerinden sipariş için başvuru ekranı henüz açılması. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada başvuru sayfasının kısa sürede açılacağına yer verildi.
EPTT ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURULARI İLE İLGİLİ DETAYLARA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
PTT BEDAVA MASKE DAĞITIYOR
Maske siparişleri önce PTT resmi internet adresi e AVM 'den alınmaya başladı. Ancak sitenin kısa sürede çökmesi üzerine bir açıklama yapıldı. Yapılan son dakika açıklamasında başvuruların e Devlet kapısı üzerinden yapılabileceğine yer verildi. Alt yapısı ve trafik yoğunluğunu kaldırabilecek e Devlet kapısı üzerinden maske siparişleri verilebilecek. Konu ile ilgili yapılan son dakika açıklamasında başvuruların e Devlet'ten kısa sürede alınacağına yer verilerek şu ifadeler kullanıldı:
"Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda 'https://maske.epttavm.com' üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi oldu. Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz"
N95 MASKE NEDİR?
N95 maskeler sis, duman, toz, virüs ve bakteri gibi kirleticileri diğer maskelere göre daha yüksek oranda koruma sağlıyor. Pek çok iş güvenliği malzeme ve ekipmanı satılan yerlerde ve medikal malzeme satan bayilerden satın alınabiliyor. N95 ismine sahip pek çok maske filtrasyon özelliği yüksek olması ve solunumun kolay yapılması özelliğiyle tercih ediliyor.
FFP2 TİPİ MASKE NEDİR?
FFP2 koruma sınıfı solunum maskeleri, havada tehlikeli ve mutajenik parçacıkların bulunabileceği çalışma ortamları için oluşturuldu. Bu sınıftaki solunum maskeleri parçacıkların 0,6 μm'ye kadar en az %94'ünü tutmalıdır ve OEL ihlalinin maksimum on katı yoğunluğa çıktığı ortamlarda kullanılabilir. Aynı durum TRK değeri (teknik referans yoğunluğu) için de geçerlidir. FFP2 koruma sınıfı solunum maskeleri çoğunlukla demir ve maden endüstrilerinde kullanılır. Bu endüstrilerde çalışanlar sıklıkla aerosol, is ve dumana maruz kalır. Bu da, uzun süreçte akciğer kanseri gibi solunum sistemi hastalıklarına neden olabilir. Bunlara ek olarak çok büyük ikincil hastalık ve akciğer tüberkülozu riski taşırlar. karbon katmanlı uvex filtre sistemimiz, gereken solunum korumasını sağlamanın yanı sıra kullanıcıları hoş olmayan kokulardan da korur.
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