Üreticide 7 ürünün fiyatı artarken, markette 23 ürün zamlandı

Mart ayında üretici-marketfiyat farkınınkadar ulaştığınıbildirerek, "Üretici fiyatlarında büyükbir düşüş var ancak bu tüketicifiyatlarına yansımıyor" dedi. Üreticifiyatlarında patlıcan, kabak, domatesve salatalıkta yüzde 65'e varan düşüşyaşandığına işaret eden Bayraktar,"Üreticideki bu düşüşe rağmenhalkımız ucuza gıda tüketemiyor.Üreticide 35 kuruş olan lahana,markette 2 liraya satılıyor" dedi.Mart'ta markette 23, üreticide 7 üründefiyat artışı; markette 16, üreticide17 üründe fiyat düşüşü olduğunu;markette 3,üreticide 10üründe fiyatındeğişmediğinisöyleyenBayraktar,marketlerin zamşampiyonunun iselimon olduğunubelirtti.