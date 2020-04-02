Üreticide 7 ürünün fiyatı artarken, markette 23 ürün zamlandı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Mart ayında üretici-market fiyat farkının 5.7 kata kadar ulaştığını bildirerek, "Üretici fiyatlarında büyük bir düşüş var ancak bu tüketici fiyatlarına yansımıyor" dedi. Üretici fiyatlarında patlıcan, kabak, domates ve salatalıkta yüzde 65'e varan düşüş yaşandığına işaret eden Bayraktar, "Üreticideki bu düşüşe rağmen halkımız ucuza gıda tüketemiyor. Üreticide 35 kuruş olan lahana, markette 2 liraya satılıyor" dedi. Mart'ta markette 23, üreticide 7 üründe fiyat artışı; markette 16, üreticide 17 üründe fiyat düşüşü olduğunu; markette 3, üreticide 10 üründe fiyatın değişmediğini söyleyen Bayraktar, marketlerin zam şampiyonunun ise limon olduğunu belirtti.
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