ÖTV İNDİRİMİ SATIŞLARI ARTIRMIŞTI

2018'in Ağustos ayında döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar en çok da otomotiv sektörünü etkilemişti. Bir anda artan fiyatlar ve beraberinde kredi faizlerinin de artması, sıfır otomobil satışlarını durma noktasına getirmişti. Şunu belirtmek gerekiyor. Ülkemizde direkt olarak peşin para sayarak otomobil alan kişi sayısı hayli sınırlı. Genel olarak alıcılar belli bir kısmını nakit öderken, geri kalan bölüm için de kredi kullanıyorlar. Dolayısıyla fiyat ve kredilerin eş zamanlı bir şekilde artması sıfır otomobil almayı bir anda imkansız hale getirmişti.

2018'in sonlarına doğru gelen ÖTV indirimi ile fiyatlar biraz daha makul seviyelere gerilemiş ve satışlar az da olsa artmıştı. 3'er aylık paketler şekilde duyurulan ÖTV indirimleri 2019 Temmuz'una kadar devam etti. Haziran sonunda ÖTV indiriminin bir kez daha uzatılması bekleniyordu fakat bu gerçekleşmedi. Nitekim indirimin bitmesiyle birlikte fiyatlar da artmıştı.