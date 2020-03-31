2020 ÖTV indirimi ne zaman gelecek? Yeni yılda sıfır araç satın almak isteyenlerin en çok merak ettiği konular arasında ÖTV indirim kararı yerini aldı. Özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yapılan ÖTV indirimi açıklaması 2020 model araç satın alacakları umutlandırdı. 2020 ÖTV indirimine dair merak edilen tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. ÖTV indiriminde ilk adım 2020 engelli indirimiyle başladı. Resmi gazetede yayınlanan haberde; Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde belirtilen yüzde 22.8'lik artış nedeniyle vatandaşların 247.000 kadar alınmayan ÖTV, 303.200 TL yükseltildi. ÖTV ve KDV dahil 303.200 TL'ye kadar ÖTV alınmayacak.Bu karar sonrası 2020 otomobil ÖTV indirimi geliyor.
OTOMOBİL İÇİN ÖTV İNDİRİMİ NE ZAMAN GELECEK?
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, herkesin merakla beklediği 2020 ÖTV indirim kararı üzerinde çalışma yürütüldüğü müjdesini verdi. Otomobil piyasasını büyük ölçüde canlandırması beklenen kararın bu yıl ortasına kadar çıkması bekleniyor.
2020 ÖTV İNDİRİMİ İÇİN İLK ADIM ATILDI: ENGELLİ VATANDAŞLAR KARARI ÇIKTI!
ÖTV indiriminde ilk adım 2020 engelli indirimiyle başladı. Resmi gazetede yayınlanan haberde; Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde belirtilen yüzde 22.8'lik artış nedeniyle vatandaşların 247.000 kadar alınmayan ÖTV, 303.200 TL yükseltildi. ÖTV ve KDV dahil 303.200 TL'ye kadar ÖTV alınmayacak.Bu karar sonrası 2020 otomobil ÖTV indirimi geliyor.
ENGELLİ VATANDAŞLAR KARARI ÇIKTI
ÖTV indiriminde ilk adım 2020 engelli indirimiyle başladı. Resmi gazetede yayınlanan haberde; Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde belirtilen yüzde 22.8'lik artış nedeniyle vatandaşların 247.000 kadar alınmayan ÖTV, 303.200 TL yükseltildi. ÖTV ve KDV dahil 303.200 TL'ye kadar ÖTV alınmayacak.Bu karar sonrası 2020 otomobil ÖTV indirimi geliyor.
ÖTV İNDİRİMİ SATIŞLARI ARTIRMIŞTI
2018'in Ağustos ayında döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar en çok da otomotiv sektörünü etkilemişti. Bir anda artan fiyatlar ve beraberinde kredi faizlerinin de artması, sıfır otomobil satışlarını durma noktasına getirmişti. Şunu belirtmek gerekiyor. Ülkemizde direkt olarak peşin para sayarak otomobil alan kişi sayısı hayli sınırlı. Genel olarak alıcılar belli bir kısmını nakit öderken, geri kalan bölüm için de kredi kullanıyorlar. Dolayısıyla fiyat ve kredilerin eş zamanlı bir şekilde artması sıfır otomobil almayı bir anda imkansız hale getirmişti.
2018'in sonlarına doğru gelen ÖTV indirimi ile fiyatlar biraz daha makul seviyelere gerilemiş ve satışlar az da olsa artmıştı. 3'er aylık paketler şekilde duyurulan ÖTV indirimleri 2019 Temmuz'una kadar devam etti. Haziran sonunda ÖTV indiriminin bir kez daha uzatılması bekleniyordu fakat bu gerçekleşmedi. Nitekim indirimin bitmesiyle birlikte fiyatlar da artmıştı.
2. EL ARABA FİYATLARI UZUN SÜRE SONRA MART AYINDA DÜŞTÜ
İkinci el araba fiyatlarına ilişkin Mart ayının ilk yarısında yapılan analizlerde fiyatlarda gerileme döneminin başladığı görülüyor.
INDICATA, Mart ayının ilk yarısında Türkiye'de ikinci el araç ticareti ile uğraşan 40 binden fazla kurumun halka açık olan sitelerdeki ilanlarının perakende fiyat hareketlerini izledi. Bu verilere göre oluşturulan analiz tablosunda ise koronavirüs salgının 2. el araç piyasasını dikret olarak etkilediği görüldü.
Koronavirüs salgının etkisini yavaş yavaş hissettirdiği dönemlerde; suni fiyat artışları oluşan online 2. el araç piyasasında yüzde 2.5'luk bir gerileme oldu. Ancak burada dikkat çekilen husus bu verilerin Mart ayının ilk yarısına göre oluştuğu. O dönemlerde koronavirüs vakaları yeni yeni açıklanmaya başlamıştı. Yapılan son değerlednirmelerde ise ikinci el araç piyasasında oluşan bu fiyat değişiminin gelinen son noktada daha sert olabileceği yönünde.
ÖTV NEDİR?
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV),belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir. Avrupa Birliği'nde bu verginin uygulanmasındaki amaç, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedende ÖTV, lüks (mücevher, kürk vb.),sağlığa zararlı (alkol, sigara vb.),çevreye zararlı (benzin vb.) mallara uygulanır.
ÖTV, KDV gibi aynı malın her el değiştirmesinde doğmaz. Malın ithal edilmesi veya üretilen malın ilk alıcısına teslimi nedeniyle ÖTV doğar. Motorlu taşıtlarda ise nihai tüketici adına ÖTV ödemek gerekir. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılar olmaktadır. ÖTV aslında, 1950'li yıllardan başlayarak uzun yıllar uygulanan 'İstihsal Vergisi'nden başka bir şey değildir.
Kanuna ek 4 ayrı tarifede yer alan ürünlerin vergilendirilmesi esastır. 1 sayılı tarife, akaryakıt ve yağ türevlerini vergiler, eski Akaryakıt Tüketim Vergisi yerine 2 sayılı tarife, taşıtları vergiler, eski Taşıt Alım Vergisi yerine 3 sayılı tarife, tütün ve alkol türevlerini vergiler, eski Ek KDV yerine 4 sayılı tarife, beyaz ve kahverengi eşyalar ve türevlerini vergiler, eski Lüks KDV yerine gelmiştir.
ÖTV HANGİ ÜRÜNLERDE UYGULANIYOR?
Özel Tüketim Vergisi;
- Lüks ürünlerde (kürk, mücevher, lüks arabalarda gibi),
- İnsan sağlığına zararlı olan ürünlerde (Tekel ürünleri olan alkol, sigara gibi),
- Çevreye zarar veren ürünlerde (fosil atık, benzin, kömür gibi) ödenir.
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