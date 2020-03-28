Orakçıoğlu: Kararlar hızla uygulansın

ORKA Holding Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Coronavirüs salgını sonrası açıklanan ekonomik desteklere ilişkin yeni kararlar alınacağına inandıklarını belirterek, "Kısa çalışma ödeneğiyle ilgili başvuru süreleri bir an önce kısaltılmalı. Firmaların KDV alacakları var. Bu alacaklar mahsup yoluyla kullanılabilir" diye konuştu.
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