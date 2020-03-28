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    • Ekonomi
    • 28.03.2020 Gazete
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    Orakçıoğlu: Kararlar hızla uygulansın

    Başkanı , Coronavirüs salgını sonrası açıklanan ekonomik desteklere ilişkin yeni kararlar alınacağına inandıklarını belirterek, " çalışma ödeneğiyle ilgili başvuru süreleri bir an önce kısaltılmalı. alacakları var. Bu alacaklar mahsup yoluyla kullanılabilir" diye konuştu.

    Orakçıoğlu: Kararlar hızla uygulansın
    ORKA Holding Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Coronavirüs salgını sonrası açıklanan ekonomik desteklere ilişkin yeni kararlar alınacağına inandıklarını belirterek, " çalışma ödeneğiyle ilgili başvuru süreleri bir an önce kısaltılmalı. alacakları var. Bu alacaklar mahsup yoluyla kullanılabilir" diye konuştu.

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