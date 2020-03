18 MART Zaferi, düşman donanmalarının 1915 yılı başlarında İstanbul'a girmelerini ye İmparatorluğun daha o yıl içinde çökertilmesini önleyen çok büyük ve tarihi bir zaferin ilk raundu olmuştur.

Çanakkale'nin kara savaşlarında kazanılan zafer ise Osmanlı İmparatorluğu'nun 30 EKİM 1918 Mondros ateşkesine kadar ayakta kalmasını sağlayan ve Birinci Dünya Savaşı'nın en az iki yıl daha uzamasına neden olarak dünya tarihini etkileyen İkinci raundunu teşkil etmiştir.

Bir tek güne sığdırıldığı halde yüzyıllara hükmeden zaferlere ancak Türk Harp tarihlerinde rastlanabilir. İşte 18 MART Zaferi de yüzlerce yıldan beri Türk tarihinde gördüğümüz, MALAZGİRT, OTLUKBELİ, NİĞBOLU, MOHAÇ, KO-SOVA-RİDANİYE, ÇALDIRAN, PREVEZE ve nihayet DUMLUPINAR gibi meydan savaşlarında kazınılan Türk zaferlerinden birisidir ve bu zaferin kazanılması 20. Yüzyılın tüm siyasal olaylarına yön vermiştir.

ÇANAKKALE BOĞAZI STRATEJİK OLARAK ÖNEMLİ BİR KONUMDA

ÇANAKKALE ve İSTANBUL BOĞAZLARI kuşkusuz tek başlarına büyük birer Jeopolitik ve Stratejik önem taşırlar. Ama her iki boğazın tek bir devletin egemenliğinde bulunmasıyla bu önemleri katbekat artarak olağan üstü bir durum kazanır.

1 – Karadeniz'e kıyısı olan devletler ile Akdeniz'in kıyı devletleri arasındaki her türlü ilişkiler (ticari, siyasi, ulaşım, vb.) konularla ilgili faaliyetler için bu her iki boğaz, hayati önem taşımaktadır. Özellikle bir savaş halinde bu boğazları elinde bulunduran Türkiye, bu her iki denizin kıyısında yaşayan devletlerin yukarıda sıraladığımız karşılıklı münasebetlerinde kesinlikle söz sahibi durumundadır.

2 – Türk Boğazları, Karadeniz'i Akdeniz'e ve dolayısıyla Atlantik Okyanusu'na bağlayan deniz ulaşımının en önemli iki kilidini oluşturur.

3 – Bu Boğazları elinde bulunduran devlet, Karadeniz kıyı devletlerinden Rusya'nın, Ukrayna'nın Bulgaristan'ın, Romanya'nın, Gürcistan'ın Karadeniz'de bulunan donanmalarını Dünya denizlerinden tecrit eder ve bu ülkelerin Akdeniz'de gösterecekleri bütün etkileri ve faaliyetleri engeller.