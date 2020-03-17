18 Mart Çanakkale Zaferi kutlamaları bugün yapılacak. Günün önem ve anlamına yönelik hazırlanan 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri, sözleri ve en güzel resimli mesajlarını bu haberimizde derledik. Çanakkale zaferi ve 3 Kasım 1914 – 18 Mart 1915 tarihleri arasında Çanakkale Boğazı'nda cereyan eden bir seri deniz savaşlarıyla Gelibolu yarımadasında 25 Nisan 1915-8/9 Ocak 1916 tarihleri arasında yapılan kara savaşları, Türk tarihinin en şerefli sayfalarını dolduran birer zafer destanıdır. Harp tarihine bakıldığında askeri zaferlerin daima taarruzi bir harekatın sonunda kazanıldığı görülür. Çanakkale savaşları ise savunan orduların taarruz edenleri yenilgiye uğratmış olduğu, hemen tek örnektir.
ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ SÖZLERİ
Manşet: Bu, taşındır" diyerek Kâ'be'yi diksem başına; Rûhumun vahyini duysam da geçirsem taşına; Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ namıyle, Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmıyle; Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, Yedi kandilli Süreyyâ'yı uzatsam oradan; Sen bu âvîzenin altında, bürünmüş kanına, Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına, Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem; Gündüzün fecr ile âvîzeni lebriz etsem; Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana. YİNE BİR ŞEY YAPABİLDİM DİYEMEM HÂTIRANA…
Bu topraklarımızı vatan yapan aziz şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferini kutluyor aziz şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz.
Bir ulus ve vatan yaratan bu kutlu günde 18 Mart şehitlerini minnetle anıyoruz.
Dur yolcu bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Çanakkale zaferimiz kutlu olsun.
Türk milletinin Çanakkale'de elde ettiği zafer, bütün dünyaya verilmiş bir insanlık dersidir.
Bugün, zaferlerin en büyüğü, günlerin en anlamlısı olan Çanakkale Zaferi ve Şehitler Gününü idrak etmekteyiz.
Çanakkale Zaferi; vatan topraklarını korumak için şahlanan Türk ulusunun muhteşem bir destanıdır.
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.
Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber, sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber. Aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.
Devletimiz, şehit yakını ve gazilerimizin bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olmaya devam edecektir. Şehitlerimizi anar zaferimizi kutlarız.
Çanakkale Zaferi, vatan topraklarını korumak için şahlanan bir milletin bağımsızlığının ve egemenlik aşkının ibret verici kahramanlık destanıdır.
18 Mart 1915, Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yaradılış tarihidir. Zaferiniz kutlu olsun…
Dönmeyi hiç düşünmediler. Bu vatanı evlatlarına bırakabilmek için canlarını gözlerini bile kırpmadan verdiler. Saygı ve minnetle şehitlerimizi anıyoruz.
Çanakkale Zaferi, vatanseverlik, fedakârlık, cesaret gibi yüksek faziletlerin kahramanca sergilendiği bir destandır. Aziz Türk milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun.
Bu destansı zaferin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır. Çanakkale şehitlerimizi minnetle anmaktayız.
Milletimiz, mukaddes vatanımızın korunması için canlarını veren şehitlerini ve gazilerini hiçbir zaman unutmayacak, onların bıraktıkları kutsal mirasa, vatanımıza ve bayrağımıza onurla sahip çıkacaktır.
Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 102. yıldönümünü kutlamanın ve kutsal vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin Şehitler Günü'nü idrak etmenin onurunu yaşıyorum.
Tarihe altın harflerle yazılan Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yıldönümünde milletimizin bu onurlu gününü kutluyor, kahraman şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi şükran ve rahmetle anıyorum.
Türk milleti Çanakkale'de elde ettiği üstün başarısı ile tüm dünyaya, bağımsızlığı ve vatan toprağı söz konusu olduğunda, karşısında hiçbir gücün duramayacağı mesajını en açık şekilde vermiştir.
Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü'nde; bir kahraman olarak ölümsüzleşen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, Çanakkale Zaferi'ni ulusça kutlamanın kıvancı içerisinde sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Sevinç ve coşkuyla kutladığımız Çanakkale Zaferi'nin 102. yıldönümünde, bu güzel vatanımız için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve özlemle yâd ediyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun…
Çanakkale Deniz Zaferi Birinci Dünya Savaşı içinde ayrı bir özelliği olan, tarihin akışını değiştiren, bağımsızlığı uğruna canını vermekten çekinmeyen Türk milletinin kahramanlık destanıdır. Çanakkale Zaferiniz kutlu olsun aziz şehitlerimizi minnetle anıyoruz.
Büyük bir imanın, muazzam bir azmin ve sarsılmaz bir kararlılığın timsali olan bu zaferin 102. yıl dönümünü kutlarken, bu uğurda canlarını vermiş şehitlerimizin mukaddes hatıraları önünde saygıyla ve sevgiyle eğiliyoruz.
Her zaman gönlümüzde yaşayacak aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin kahramanlıklarla dolu hatıraları, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere inanarak emanet ettiği Cumhuriyetimizin yaşatılmasının en büyük teminatı olacaktır. Çanakkale Zaferiniz kutlu olsun aziz şehitlerimizi minnetle anıyoruz.
Bugünlere ulaşmamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanın bölünmez bütünlüğünü ve Türk Milletinin huzur ve güvenliğini sağlamak için hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnetle anıyoruz.
Çanakkale, yirminci yüzyılın başında dünya tarihinin belirgin bir şekilde akışının pekguzelsozler.com değiştiği yer olmuştur. Dört imparatorluğun dünya sahnesinden silinmesine vesile olmuş ve bizim bugün gururla andığımız Çanakkale Destanı ortaya çıkmıştır. Gününüz kutlu olsun…
BİR DESTAN: ÇANAKKALE ZAFERİ
Öz yurdunu korumak için şahlanan yaralı bir ulusun, sayı ve maddi açılardan üstünlüğü tartışılmaz olan düşmanlarını yenerek, onları felce uğrattığı bir savaştır. Bu durumuyla dünya harp tarihlerine geçmiş ve Türk tarihine de altın harflerle yazılıp Türk'ün kahramanlık ve şeref abidesi olmuştur.
Bu zaferler, büyük Türk Ulusuna Atatürk gibi dahi bir lider hediye etmiştir. Mustafa Kemal'in Anafartalarda parlayan yıldızını 18 Mart'ın şafağı aydınlatmış, bu zafer, Türk'e, öz benliğini ulusal kimliğini bulma yolunu göstermiş, Türk bağımsızlık savaşının temelleri Çanakkale'nin sularında ve Conk Bayırı'nda atılmıştır.
18 Mart Çanakkale Zaferi, Anafartalar yangınının bir kıvılcımıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihe geçen ilk kahramanlığı 18 Mart'ın beşiğinde doğmuş; bu şahsiyet, Sakaryalarda şahlanmış, Dumlupınar'da Türk'ün kaderini değiştirmiş 9 EYLÜL 1922'de Ulusumuzu dünya uluslararasındaki şerefli mevkiye yükseltecek son zaferi kazanmıştır. Bu olayların moral dayanağını kuşkusuz Çanakkale'ler oluşturmuştur.
Çanakkale savaşları ve kazanılan zaferler; Türk kurtuluş ve bağımsızlık savaşına maya çalmış; ulusal bilinci ve ulusal ruhu yeniden ateşlemiş ve Türklük, tarihteki şanlı ve seçkin yerini böylece almıştır. İstiklal Savaşımızın temelinde böylesine muhteşem zaferler bulunmasaydı, 19 MAYIS 1919'un ufkunda Mustafa Kemal Paşa belki gene doğabilirdi ama ulus; onu Anafartalar Kahramanı, İstanbul'a düşmanın girmesini önleyen komutan olarak Çanakkale'den tanımasaydı acaba etrafında toplanıp kısa sürede kenetlenmesi o kadar kolay olabilir miydi.
Bu bakımdan Çanakkale; Türk ulusal tarihinin akışı içinde çok önemli bir yere sahip olmakla beraber, Birinci Dünya Savaşı sonrasında yeniden biçimlenen Dünya ve bu dünyada ki siyasal rejim sistemlerinin yeniden şekillenmesi; siyasal sınırların yeniden çizilmesi ve dönemin üç büyük imparatorluğunun (Avusturya-Macaristan, Osmanlı ve Rus Çarlık İmparatorlukları) yıkılarak yeni yeni ulusal devletlerin tarih sahnesine çıkışı ile de bu zaferin yakın ilişkisi vardır. Bu zaferler Rus Çarlığı'nın yıkılmasına neden olduğu için yukarıda sıralanan etkileri göstermiştir.
18 MART Zaferi, düşman donanmalarının 1915 yılı başlarında İstanbul'a girmelerini ye İmparatorluğun daha o yıl içinde çökertilmesini önleyen çok büyük ve tarihi bir zaferin ilk raundu olmuştur.
Çanakkale'nin kara savaşlarında kazanılan zafer ise Osmanlı İmparatorluğu'nun 30 EKİM 1918 Mondros ateşkesine kadar ayakta kalmasını sağlayan ve Birinci Dünya Savaşı'nın en az iki yıl daha uzamasına neden olarak dünya tarihini etkileyen İkinci raundunu teşkil etmiştir.
Bir tek güne sığdırıldığı halde yüzyıllara hükmeden zaferlere ancak Türk Harp tarihlerinde rastlanabilir. İşte 18 MART Zaferi de yüzlerce yıldan beri Türk tarihinde gördüğümüz, MALAZGİRT, OTLUKBELİ, NİĞBOLU, MOHAÇ, KO-SOVA-RİDANİYE, ÇALDIRAN, PREVEZE ve nihayet DUMLUPINAR gibi meydan savaşlarında kazınılan Türk zaferlerinden birisidir ve bu zaferin kazanılması 20. Yüzyılın tüm siyasal olaylarına yön vermiştir.
ÇANAKKALE BOĞAZI STRATEJİK OLARAK ÖNEMLİ BİR KONUMDA
ÇANAKKALE ve İSTANBUL BOĞAZLARI kuşkusuz tek başlarına büyük birer Jeopolitik ve Stratejik önem taşırlar. Ama her iki boğazın tek bir devletin egemenliğinde bulunmasıyla bu önemleri katbekat artarak olağan üstü bir durum kazanır.
1 – Karadeniz'e kıyısı olan devletler ile Akdeniz'in kıyı devletleri arasındaki her türlü ilişkiler (ticari, siyasi, ulaşım, vb.) konularla ilgili faaliyetler için bu her iki boğaz, hayati önem taşımaktadır. Özellikle bir savaş halinde bu boğazları elinde bulunduran Türkiye, bu her iki denizin kıyısında yaşayan devletlerin yukarıda sıraladığımız karşılıklı münasebetlerinde kesinlikle söz sahibi durumundadır.
2 – Türk Boğazları, Karadeniz'i Akdeniz'e ve dolayısıyla Atlantik Okyanusu'na bağlayan deniz ulaşımının en önemli iki kilidini oluşturur.
3 – Bu Boğazları elinde bulunduran devlet, Karadeniz kıyı devletlerinden Rusya'nın, Ukrayna'nın Bulgaristan'ın, Romanya'nın, Gürcistan'ın Karadeniz'de bulunan donanmalarını Dünya denizlerinden tecrit eder ve bu ülkelerin Akdeniz'de gösterecekleri bütün etkileri ve faaliyetleri engeller.
4 – Türk Boğazlarının günümüzde Batı Bloku (NATO) savunma manzumesi içinde kalması Kafkaslar ve Balkan Devletleri ile Rusya ve Ukrayna'nın sıcak denizlerle irtibatını keser böylece Baü Bloku Devletlerinin Akdeniz Harekât alanına ayıracakları deniz kuvvetlerinde tasarruflar sağlar.
5 – Boğazlara egemen olan devlet Ortadoğu petrol alanlarını ve Hint Okyanusunu Süveyş yoluyla Akdeniz'e ve Avrupa'ya bağlayan en ekonomik deniz yolunu kuzeyden (Karadeniz Devletlerinden) gelecek deniz tehditlerine karşı korur.
6- Balkanlardan, Anadolu'ya yönelecek askeri bir harekatta Trakya'yla Anadolu arasında etkin bir savunma hattı oluşturur.
7 – Boğazlardan her hangi birini kaybeden Türkiye'nin genel savunma gücü sarsıntıya uğrar. İstanbul gibi her yönden çok önemli ve değerli bir şehir ile birlikte Kocaeli ve Gelibolu Yarımadaları tehlikeye düşer.
8 – Türkiye'nin savunmasıyla Batı Bloku'nun savunması, stratejik anlamda ve alanda bir bakıma Boğazlardan geçen deniz yolunun kontrolü ile mümkündür. Türkiye ve Batı (NATO) Bloku, Boğazları savunamadığı takdirde hasım devletlerin Karadeniz Donanması, Akdeniz'e inerek bu denize kıyısı olan bütün devletlerin, Ortadoğu ülkeleri ile Kuzey Afrika devletlerini etkisi altına alabilir. Aksi durumda da hasım Karadeniz devletleri bu imkandan yoksun kalır.
ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN SONUÇLARI
Türk Denizcilerinin kahramanlığı ve Türk topçusunun hedefini şaşmayan çelik yumruğu bu zaferin sağlanmasında başlıca rolü oynamıştır.
- 18 MART LONDRA'yı ODESA'ya bağlayan deniz yolunun Karanlık limanda kaybolduğunun bütün dünyaya ilan edildiği gündür.
- 18 MART, İtilaf devletlerinin ve onların yenilmez sanılan armadalarının son tarih denemelerinin bir başlangıcı olmuştur.
- 542 Yıl önce Fatih, Bizans'ı yaşadığı çağla beraber yere serdi. 18 MART'ta da torunları Çanakkale'de bir darbe ile Koca Çarlığı yere yıktı. Kocası Deli PETRO'yu kurtarmak için PRUT suyu kenarında namusunu Baltacı'ya veren KATERİNA, başındaki tacını da bugün bu kıyılan bekleyenlere veriyordu.
ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN ARDINDAN
18 MART savaşını izleyen günlerde İngiliz Harp Kabinesi ve Amiral De Robeck Boğaz'ı zorlamaya devam etmeyi düşünmüşlerse de verdikleri zayiatın kısa sürede yerine konulamayacağını anlayarak deniz harekatını durdurmaya, kara ve deniz kuvvetlerinin hazırlıklarını tamamladıktan sonra ileri bir tarihte Gelibolu Yarımadası'na Anfibik kuvvetlerle ortaklaşa bir harekat yaparak Boğaz'ı düşürmeye ve İstanbul'a ulaşma planlarını bir kez daha uygulamaya karar verdi. Tarih 27 Mart 1915.
Bölgedeki bütün gemiler Mart'ın 22. gününden itibaren ayrılmaya başlamış ve geniş liman imkanları bulunan İskenderiye'ye hareket ettirilmişlerdi. Yeni harekat için teşkilatlanma ve gemilerin çıkarma harekatına uygun şekilde yüklenmeleri için hazırlıklar burada yapılacaktı.
Türk Komuta Heyeti, İtilaf Devletlerinin yukarıda açıklandığı şekilde ikinci bir harekatın yapılabileceğini değerlendirerek Boğaz bölgesinde ve özellikle Gelibolu Yarımadası'nda gerekli askeri önlemi Liman Von Sanders komutasında ve Gelibolu'da 5'nci Türk Ordusu düşman çıkarmalarına karşı kuruluşunu tamamlamış bulunuyordu.
Kur.Yb. Mustafa Kemal'in komutasındaki 19. Tümen de Bigalı-Maydos bölgesinde 5'nci Ordunun ihtiyatını teşkil etmek üzere bölgeye gelmiştir.
Gelibolu Kara Savaşları 25 Nisan 1915 günü sabahı fecirle birlikte başlayacak ve İtilaf Devletleri bu savaş harekatında irili ufaklı 600'e yakın savaş ve ticaret gemisinden oluşan, o tarihe kadar örneği görülmemiş bir deniz armadasıyla Gelibolu Yarımadası'na yükleneceklerdir.
En kanlı savaşlardan biri olarak harp tarihlerinde yerini bulan bu savaşta taraflar yaklaşık 250'şer bin asker kaybedecek sonuçta savaş alanını, Türk'ün zaferine terk ederek 8/9 Ocak 1916 günü son erine kadar Gelibolu'yu terk ederek çekip gideceklerdir.
Bu savaşlarda ve bütün savaşlarda yurtlan için canlarını veren aziz şehitlerimizin ruhları önünde saygıyla eğiliriz.
Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü programı açıklandı
Çanakkale Valiliği, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi"nin 103. yıl dönümü programını açıkladı.
Çanakkale Zaferi'nin 103. yılı için hazırlanan zafer haftası programı belli oldu. 12-18 Mart tarihleri arasında kutlanacak zafer haftasında törenlerin yanı sıra sergi, gösteriler ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.
'18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü etkinlikleri, 12 Mart Pazartesi günü Çimenlik Kalesi'nde yapılacak açılış töreni ile başlayacak. Burada gerçekleşecek resmi törende açılış konuşmalarının ardından halk yürüyüşü ve koşusu yapılacak. Gelibolu Yarımadasındaki şehitliklerden alınacak toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı, Ankara'ya götürülmek üzere atletlere teslim edilecek. Zafer haftası boyunca sergi, gösteriler ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
18 Mart günü ise resmi programda, sabah saat 09.00'da, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından 21 pare top atışı yapılacak. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından 18 Mart Stadyumu'nda tören gerçekleştirilecek. TBMM tarafından Çanakkale şehrine verilen altın madalyanın Vali, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı tarafından bayrağa toka edilmesi ile başlayacak olan tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve bayrağın göndere çekilmesiyle sürecek. Protokol konuşmaları ve şiirlerin okunmasının ardından Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Bölüğü gösteri yapacak. Buradaki törenler, resmi geçit töreniyle son bulacak.
Ardından 18 Mart törenleri, Şehitler Abidesi'nde devam edecek. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından sembolik şehitlikte ve eş zamanlı olarak gerçek şehitliklerde Kur'an-ı Kerim okunacak. Denizde gemi geçişi sonrası törenler, şehitlik defterinin imzalanması, şehitliklere karanfil bırakılmasıyla son bulacak. Akşam ise kent merkezinde fener alayı gerçekleştirilecek.
EN GÜZEL 18 MART ŞİİRLERİ
18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ 1 KITALIK ŞİİR
Çanakkale Kahramanları
Malım, mülküm
Eşim, dostum
Yarim demediniz
Hiç tereddütsüz
Gidip can verdiniz
Elimde bardağım
Çayımı rahat içebiliyorsam
Çünkü siz orda öldünüz
Daha onbeşinde, onaltısında
Kurşunlara yürüdünüz
Helal edin hakkınızı
Yapabildiğim tek şey bugün
Bir Elhamla, iki damla gözyaşı
Ruhunuz şadolsun
Çanakkale Kahramanları
Yazar: Ayşe Adlım
18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ 2 KITALIK ŞİİR
Çanakkle tozduman oldu,
Çanakkale şehit yatağı oldu,
Düşmanlar Çanakkale içinde boğuldu,
Ama yinede Çankkale geçilemedi.
Düşman Çanakkalle'yi hafife aldı,
Diyenide toprak içine aldı.
Boğazdan kanlar fışkırdı,
Ama yinede Çanakkale geçilemedi.
Yazar: Senem Biçer
18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ 3 KITALIK ŞİİR
1915′de kurtuldu Çanakkale
Atatürk gitti kurtuldu Çanakkale
Bu güzel yurdu kurtardı Çanakkale
İstiklali kazandı Çanakkale
Bir değil bin şehit var burada
Bağımsızlığı bekleyen bin şehit
Çanakkaleyi kurtardı
Yunanlılara düşman oldu
Bu güzel Çanakkale
Çanakkale korkmadı
Bayrağına sarıldı
Bu vatanı kurtardı
Teşekkürler Çanakkale
Yazar: Bekir Öcalan
18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ 4 KITALIK ŞİİR
Çanakkale kan döküyor
Analar babalar atalar ağlıyor
Düşman askeri doğru durmuyor
Çanakkale şehit veriyor
Kim bilir hangi asker
Kim bilir hangi vatan
Yok olup gidiyorlar bu dünyadan
Gözleri bile yaşarmadan
Ana kucacı asker ocağı
Çanakkaledeki düşmanları
Düşünmeden şehit olan asker
Kendi vücudunu sper eder
Şimdi kurtuldu tüm türkiye
Askerlerin sayesinde
Sende önem ver vatanınla devletine
Hiç bir zaman düşmana ezdirme
Yazar: Anonim
18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ 5 KITALIK ŞİİR
Din millet ve ırk ayırt etmeden
Toplansa bile her bir yerden el alem
Dönmeseler bile bu seferden
Yadigardır bana Çanakkale'm.
Etten ve kemikten olmuş toprak
Yatan şehitlerimin yüzü ak
Gazilerimin bir yeri sakat
Yadigardır bana Çanakkale'm.
Ben sen biz için deden savaştı
Nice engellerle karşılaştı
İstikbalimiz için çarpıştı
Yadigardır bana Çanakkale'm.
Her karışında geçmişin izi
Geçmişten geleceğe bir dizi
Kim bilir neler beklerdi bizi
Yadigardır bana Çanakkale'm
Gideceğimiz yer kara toprak
Önemli olan rahat uyumak
Dedelerimize layık olmak
Yadigardır bana Çanakkale'm.
Yazar: Gülten Ertürk
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