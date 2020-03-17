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şehit hikayesi ve resimleri! Seyit Onbaşı kimdir, nereli?

Şehit kimdir, nereli soruları araştırılıyor. Zaferi'nin gelmesi ile beraber vatandaşlar Seyit Onbaşı'nın hikayesini öğrenmek istiyorlar. Çanakkale Zaferi'nde bir tarih yazan Türk halkının galibiyeti 'ın gelmesi ile beraber kutlanıyor. Asıl adı olan Seyit Onbaşı, 1889 yılında 'in Havran ilçesinin Çamlık Köyü'nde dünyaya gelmiştir. 'na katıldı. 1914'de Birinci Cihan Harbi patlayınca, Seyit, terhis edilmedi. Topçu eri olarak Çanakkale'ye gönderildi. İri yarı çok güçlü olan Koca Seyit, burada Rumeli yakasında ki Kilitbahir'in 28'lik Rumeli Bataryasında topçu eri olarak vazifeliydi. Merak ettiklerinize haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

  • Güncel
  • 18.03.2020 09:44
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 02:25
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Çanakkale şehit Seyit Onbaşı hikayesi ve resimleri

Çanakkale şehidi Seyit Onbaşı'nın hikayesi araştırılıyor. Şehit Seyit Onbaşı kimdir, nereli soruları araştırılıyor. Çanakkale Zaferi'nde Türk halkı adeta tarihi yeniden yazdı. Zaferin kazanılmasında büyük etkisi olan kahramanlardan biri de Seyit Onbaşı'dır. Asıl adı Seyit Ali Çabuk olan Seyit Onbaşı, 1889 yılında Balıkesir'in Havran ilçesinin Çamlık Köyü'nde dünyaya gelmiştir. Seyit Onbaşı, mekanizması bozulan topun mermisini sırtına alarak namluya sürmüş, ateşlediği topla İngiliz zırhlısını vurarak savaşın seyrini değiştirmişti. Sonradan Seyit Onbaşı'nın kaldırdığı merminin ağırlığının 276 kilo olduğu anlaşıldı.

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