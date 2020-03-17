Çanakkale şehidi Seyit Onbaşı'nın hikayesi araştırılıyor. Şehit Seyit Onbaşı kimdir, nereli soruları araştırılıyor. Çanakkale Zaferi'nde Türk halkı adeta tarihi yeniden yazdı. Zaferin kazanılmasında büyük etkisi olan kahramanlardan biri de Seyit Onbaşı'dır. Asıl adı Seyit Ali Çabuk olan Seyit Onbaşı, 1889 yılında Balıkesir'in Havran ilçesinin Çamlık Köyü'nde dünyaya gelmiştir. Seyit Onbaşı, mekanizması bozulan topun mermisini sırtına alarak namluya sürmüş, ateşlediği topla İngiliz zırhlısını vurarak savaşın seyrini değiştirmişti. Sonradan Seyit Onbaşı'nın kaldırdığı merminin ağırlığının 276 kilo olduğu anlaşıldı.