Çanakkale şehidi Seyit Onbaşı'nın hikayesi araştırılıyor. Şehit Seyit Onbaşı kimdir, nereli soruları araştırılıyor. Çanakkale Zaferi'nde Türk halkı adeta tarihi yeniden yazdı. Zaferin kazanılmasında büyük etkisi olan kahramanlardan biri de Seyit Onbaşı'dır. Asıl adı Seyit Ali Çabuk olan Seyit Onbaşı, 1889 yılında Balıkesir'in Havran ilçesinin Çamlık Köyü'nde dünyaya gelmiştir. Seyit Onbaşı, mekanizması bozulan topun mermisini sırtına alarak namluya sürmüş, ateşlediği topla İngiliz zırhlısını vurarak savaşın seyrini değiştirmişti. Sonradan Seyit Onbaşı'nın kaldırdığı merminin ağırlığının 276 kilo olduğu anlaşıldı.
Çanakkale şehit Seyit Onbaşı hikayesi ve resimleri! Seyit Onbaşı kimdir, nereli?
Şehit Seyit Onbaşı kimdir, nereli soruları araştırılıyor. Çanakkale Zaferi'nin gelmesi ile beraber vatandaşlar Seyit Onbaşı'nın hikayesini öğrenmek istiyorlar. Çanakkale Zaferi'nde bir tarih yazan Türk halkının galibiyeti 18 Mart'ın gelmesi ile beraber kutlanıyor. Asıl adı Seyit Ali Çabuk olan Seyit Onbaşı, 1889 yılında Balıkesir'in Havran ilçesinin Çamlık Köyü'nde dünyaya gelmiştir. Balkan Savaşı'na katıldı. 1914'de Birinci Cihan Harbi patlayınca, Seyit, terhis edilmedi. Topçu eri olarak Çanakkale'ye gönderildi. İri yarı çok güçlü olan Koca Seyit, burada Rumeli yakasında ki Kilitbahir'in 28'lik Rumeli Bataryasında topçu eri olarak vazifeliydi. Merak ettiklerinize haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
- Sağlık Bakanlığından 'koronavirüs' genelgesi
- Başkan Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına destek
- "Türkiye aşı ve ilacı üretebilir"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.