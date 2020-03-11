Türkiye Coronavirüs hastası kim? Türkiye'de Koronavirüse yakalanan hastalar hangi illerde? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyanın birçok ülkesine yayılan yeni tip koronavirüsün Türkiye'de de görüldüğünü duyurdu. Bakan Koca "Koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alınan bir erkek vatandaşımızın test sonucu pozitif çıkmıştır" dedi. İsim ve şehir hakkında açıklamalar yapıldığında haberimize eklenecektir. Yeni tip Corona virüsü (COVID-19), öksürük, hapşırık gibi solunum yolları damlacıklarının yanı sıra burun akıntısı veya balgam gibi yüzeylere bulaşan salgılara temasla bulaşıyor. Virüsü alan kişide, korona 27 güne kadar canlı kalarak çoğalır. En tehlikeli dönem ilk 14 gündür. Yaşlılar için ölüm riski gençlere oranla daha fazladır. Şimdilik ölüm oranı yüzde 3 civarındadır.

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