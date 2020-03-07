2.6 milyon kadına iş

Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2002'den Şubat 2020 sonuna kadar 2 milyon 617 bin kadını özel sektörde işe yerleştirdiklerini söyledi. Hak-İş Konfederasyonu tarafından düzenlenen '9.Uluslararası Kadın Emeği Buluşması'na katılan Selçuk, 2002'de yüzde 28 olan kadınların işgücüne katılım oranının 2019 Ekim itibarıyla yüzde 34'e, kadın istihdam oranının da yüzde 29'a ulaştığına dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Göreve geldiğimiz 2002'de İŞKUR, özel sektörde sadece 4 bin 500 kadının işe yerleştirilmesine aracılık ediyordu. 2019'da ise tam 106 kat artışla 487 bin kadınımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. İş kulübü hizmetlerimizden yararlananların yarısından fazlası kadın."
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