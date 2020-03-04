Yeşil erik altını geçti: 750 TL

Antalya toptancı halinde piyasaya sunulan ilk hasat yeşil erik, çeyrek altın fiyatını geçerek, kilosu 750 liradan piyasaya sunuldu. Mersin'deki üreticiden özel otomobille önceki gece yarısı toptancı haline getirilen yeşil erik için anne adaylarının erkenden sipariş verdiği öğrenildi. Antalyalı komisyoncu Tahsin Yılmaz, "Tane fiyatı ortalama 10 lira. İsteyene 50 liraya 70 gramlık küçük paketlerden verebiliyoruz. 1 kilo için 750 lirayı gözden çıkıyor" dedi.
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