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    • Ekonomi
    • 04.03.2020 11:30
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    • 04.03.2020 11:31
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    Yapı kredi son dakika emekli miktarı ne kadar? İşte emekliye promosyon son başvuru tarihi

    Emekliye ücretleri ile ilgili son dakika haberleri gelmeye başladı. Emeklileri mutlu edilen gelişmeler yaşandı. Yapı kredi promosyon tutarını açıkladı. Yapı Kredi'nin açıklamasına göre, emekli maaşlarının yatırılması için 'a kadar yı tercih eden ve 3 yıl maaşlarını Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 1000 liraya varan nakit promosyon alabilecek. İlk maaşınızı SGK'nın anlaşmalı olduğu bankadan aldıktan sonra maaşınızı dilediniz bankaya taşıyabilirsiniz. Bu taşıma esnasında bankalar 3 sene kendi bankalarıyla çalışmayı kabul etmeniz halinde size promosyon ödemesi yapmaktadır.

    Yapı kredi son dakika emekli promosyon miktarı ne kadar?

    Emekli maaşlarını 3 yıl Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler bin liraya varan nakit promosyon kazanacak. Yapı Kredi'nin açıklamasına göre, emekli maaşlarının yatırılması için 31 Mart'a kadar bankayı tercih eden ve 3 yıl maaşlarını Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 1000 liraya varan nakit promosyon alabilecek. Emekli maaşları şubelerin yanı sıra, Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi, ATM'ler veya müşteri iletişim merkezi aracılığıyla Yapı Kredi'ye taşınabilecek. Banka, Emeklilik Paketi ile Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi ve ATM'lerden yapılan havalelerde ücret muafiyeti sunuyor.

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