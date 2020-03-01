Kruvaziyer turizmi rekora koşuyor

Global Liman Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Aziz Güngör, Türkiye'ye kruvaziyer gemileriyle bu yıl 600-650 bin turistin, 2021 yılında ise sadece Kuşadası'na 800 bin turistin gelmesini beklediklerini söyleyerek, "2021'de Kuşadası Limanı tarihindeki en fazla yolcu sayısına ulaşacak" dedi. Güngör, kruvaziyer turizminde, turist sayısı az olsa da ekonomiye sağladığı katkının büyük olduğunu ifade etti.
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