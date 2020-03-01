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    • Ekonomi
    • 01.03.2020 Gazete
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    Kruvaziyer turizmi rekora koşuyor

    Global Liman Holding , 'ye kruvaziyer gemileriyle bu yıl 600-650 bin turistin, 2021 yılında ise sadece Kuşadası'na 800 bin turistin gelmesini beklediklerini söyleyerek, "2021'de tarihindeki en fazla yolcu sayısına ulaşacak" dedi. Güngör, kruvaziyer turizminde, turist sayısı az olsa da ekonomiye sağladığı katkının büyük olduğunu ifade etti.

    Kruvaziyer turizmi rekora koşuyor
    Global Liman Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Aziz Güngör, 'ye kruvaziyer gemileriyle bu yıl 600-650 bin turistin, 2021 yılında ise sadece Kuşadası'na 800 bin turistin gelmesini beklediklerini söyleyerek, "2021'de tarihindeki en fazla yolcu sayısına ulaşacak" dedi. Güngör, kruvaziyer turizminde, turist sayısı az olsa da ekonomiye sağladığı katkının büyük olduğunu ifade etti.

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