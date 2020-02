Teknoloji yatırımı finansta büyüyor

dünyanın yeni gözdesi olan fintech 2015 yılından bu yana hızla gelişmeye devam ediyor. Finansal teknoloji kelimelerinin birleşmesinden doğanterimi, en çok yatırım alan sektörlerden biri olarak piyasadaki yerini koruyor. Finansal işlemlerin dijital ortamda yürütülmesini sağlayan bir platform olan fintech, özellikle Amerika ve İngiltere'de çokça kullanılmaya başlanan bir sistem. Tüm dünyada kullanılan online ödeme sistemleri de fintech ile hayatımıza girmiş alternatiflerden biri. Fintech girişimlerine yapılan yatırımlar da her yıl artmaya devam ediyor.'un araştırmasına göre tüm dünyadayatırım anlaşmalarında aslan payını alarak, 2019 yılındaulaştı. 2018'e göre yüzde 30'u aşan yatırım artışı sonucundaimzalandı. Türkiye'de ise fintech girişimlerianlaşması yaptı. Yatırım alan fintech girişimleri ise şu şekilde sırlanıyor: Akaunting, Bankalarım, BiLira, Birleşik Ödeme, ComPay, Endeksa, Figopara, idverif, kassa, Kobaküs, manibux, manim, Metamorfoz, Moneymo, öde.al, Payfull ve Paym.es oldu.Gerçekleşen yatırım anlaşmalarında ilk üç sırayı finans, ödeme sistemleri ve sigorta sektörü oluşturuyor. Fintech girişimlerine satın almalar da damgasını vurdu. 2000 yılında kurulan WageWorks 2 milyar dolarlık satın alma işlemiyle listenin en başında yer alıyor. Türkiye'den Iyzico ise 165 milyon dolara PayU tarafından satın alınırken, firmanın henüz 2013 yılında kurulmuş olması dikkat çekti.Borç alma ve verme gibi basit finansal işlemin bile çok yavaş ve çok fazla prosedür içeren yapısına karşılık geliştirildi.Bankacılık işlemleri internet erişimi olan her yerden hızlıca yapılabiliyor.Banka şubelerinde zaman ve çaba harcanarak yapılabilen işlemler, fintech ile saniyeler içerisinde yapabiliyor.Bankacılık işlemlerinin büyük çoğunluğunu yapmak mümkün. Örneğin, eskiden hesap açtırmak için bankada imza atmak gerekirken şu an bu işlem netten yapılabiliyor.Tüm dünyada yatırım anlaşması rakamı 26.1 milyar dolara ulaşırken; Amerika, Hindistan, İngiltere, Çin ve Almanya toplam yatırımları 1 milyar doları aşan ilk 5 ülke arasında yer alıyor. ABD'de fintech girişimleri 521 yatırım anlaşması yaparak 12.4 milyar dolarlık fona ulaşım sağladı.