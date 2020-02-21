Elektriğin % 9’u Avrupa Yakası’nda

'nda geçen yıl 27 milyar kilovatsaat elektrik tüketildi. Bu miktar Türkiye'nin 2019'daki toplam elektrik tüketiminin yüzde 9'una karşılık geldi.'ın 'Yılın En'leri' raporuna göre; 2019'da Avrupa Yakası'nda en yüksek tüketimkilovatsaatle Ocak'ta, en düşük tüketim isekilovatsaatle Haziran'da kayıtlara geçti. Geçen yıl ilçe bazlı tüketimde deilk sırayı aldı.