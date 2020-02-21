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    • Ekonomi
    • 21.02.2020 Gazete
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    Elektriğin % 9’u Avrupa Yakası’nda

    İstanbul Avrupa Yakası'nda geçen yıl 27 milyar kilovatsaat elektrik tüketildi. Bu miktar Türkiye'nin 2019'daki toplam elektrik tüketiminin yüzde 9'una karşılık geldi.

    Elektriğin % 9’u Avrupa Yakası’nda
    İstanbul Avrupa Yakası'nda geçen yıl 27 milyar kilovatsaat elektrik tüketildi. Bu miktar Türkiye'nin 2019'daki toplam elektrik tüketiminin yüzde 9'una karşılık geldi. BEDAŞ'ın 'Yılın En'leri' raporuna göre; 2019'da Avrupa Yakası'nda en yüksek tüketim 2 milyar 512 milyon 26 bin kilovatsaatle Ocak'ta, en düşük tüketim ise 2 milyar 105 milyon 366 bin kilovatsaatle Haziran'da kayıtlara geçti. Geçen yıl ilçe bazlı tüketimde de Esenyurt ilk sırayı aldı.

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