15 yıl tek başına yetmez

Sigorta giriş tarihi gözetmeksizin aynı işyerinde 15 yılı dolduran bir çalışan kendi isteği ile ayrılıp tazminat hak eder mi?
Kıdem tazminatını hak etmek için 15 yıla gerek yok. En az 1 yıl çalışan birisi tazminat hak eder. Ancak kendi istek ve kusuru dışında işten ayrılmış olması daha doğrusu çıkartılmış olması gerekir. İstifa eden tazminat alamaz. Evlilik, emeklilik, askerlik gibi sebepler istisnadır. 15 yılı dolduran tazminat alır diye bir kural yok. 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar 3600 günlük primi doldurmuşlarsa ki bu farklı işyerleri de olabilir ancak onlar son işyerlerinde en az 1 yıl çalışmış olmak kaydıyla istifa ederek tazminat alabilirler
Eşim şu an 40 yaşında, 20 yaşında 1 ay sigortalı çalışmış. 3 çocuğumuz var. nasıl emekli olabilir?
Eşinizin sigorta tarihi 9 Eylül 1999 öncesi ise 3600 gün ile emeklilik imkanı bulunuyor. Ancak 1 aylık sigorta ve 3 çocuk borçlanması 3600 günü tamamlamanıza yetmez. Borçlanmadan 2160 gün kazanırsınız. 1 aylık sigorta ile 2190 gün eder. 1410 gün daha çalışıp prim yatırması gerekir. 3600 günü tamamladığınızda da 58 yaşında emekli olur.
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR - TAKVİM'E SORUN
ekonomi@takvim.com.tr
Kıdem tazminatını hak etmek için 15 yıla gerek yok. En az 1 yıl çalışan birisi tazminat hak eder. Ancak kendi istek ve kusuru dışında işten ayrılmış olması daha doğrusu çıkartılmış olması gerekir. İstifa eden tazminat alamaz. Evlilik, emeklilik, askerlik gibi sebepler istisnadır. 15 yılı dolduran tazminat alır diye bir kural yok. 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar 3600 günlük primi doldurmuşlarsa ki bu farklı işyerleri de olabilir ancak onlar son işyerlerinde en az 1 yıl çalışmış olmak kaydıyla istifa ederek tazminat alabilirler
Eşim şu an 40 yaşında, 20 yaşında 1 ay sigortalı çalışmış. 3 çocuğumuz var. nasıl emekli olabilir?
Eşinizin sigorta tarihi 9 Eylül 1999 öncesi ise 3600 gün ile emeklilik imkanı bulunuyor. Ancak 1 aylık sigorta ve 3 çocuk borçlanması 3600 günü tamamlamanıza yetmez. Borçlanmadan 2160 gün kazanırsınız. 1 aylık sigorta ile 2190 gün eder. 1410 gün daha çalışıp prim yatırması gerekir. 3600 günü tamamladığınızda da 58 yaşında emekli olur.
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR - TAKVİM'E SORUN
ekonomi@takvim.com.tr
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