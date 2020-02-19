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    • Ekonomi
    • 19.02.2020 Gazete

    Gözler faizde

    Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), yılın ikinci toplantısını bugün gerçekleştirecek. Toplantı merakla beklenirken; ekonomistler politika faizinde indirim yapılabileceğini, düşüşün sınırlı kalabileceğini tahmin ediyor.

    Gözler faizde
    Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), yılın ikinci toplantısını bugün gerçekleştirecek. Toplantı merakla beklenirken; ekonomistler politika faizinde indirim yapılabileceğini, düşüşün sınırlı kalabileceğini tahmin ediyor. İş Portföy Başekonomisti Nilüfer Sezgin, 50 baz puan indirim gelebileceğini belirtirken, Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek, 25 puan indirim bekliyor.

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