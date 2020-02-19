19 Şubat EYT son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin önceki gün yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında önemli mesajlar verdi. Toplantıda EYT konusunun yeniden gündeme geldiği ve EYT'liler için yeni bir sistem önerisinde bulunulduğu öğrenildi. Bu noktada EYT'ye dair başka değerlendirme ise Çalışma Bakanı Zehra Zümrtü Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk açıklamasında EYT'lilerin ortalama 53 yaşında emekli olduğunun üzerinde durdu. EYT kanunun Meclis'te görüşülmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması durumunda 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı girişi bulunan kişileri kapsayacağı belirtiliyor. Peki EYT 2020'de çıkacak mı yeni haber geldi.

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