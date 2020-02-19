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    • 20.02.2020 09:08
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    çıkacak mı, Meclise geldi mi? 19 Şubat EYT son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan yeni EYT önerisi!

    19 Şubat son dakika haberi: Emeklilikte yaşa takılan binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren EYT hakkında yeni haberler var. Uzun zamandır tartışılan EYT durumu hala bir çözüme kavuşturulamadı. Herkes EYT'de son durumu merak ederken Başkan 'dan açıklama geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin önceki gün yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında önemli mesajlar verdi. Özellikle İdlib konusunda kararlı bir tutum sergileyen Erdoğan, "Sorun yaşanan hadiseleri sorunsuz alanlarla karıştırıp sürecin işin içinden çıkılmaz hale gelmesini istemiyoruz." dedi.

    Başkan Erdoğan'dan yeni EYT açıklaması! EYT çıktı mı?

    19 Şubat EYT son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin önceki gün yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında önemli mesajlar verdi. Toplantıda EYT konusunun yeniden gündeme geldiği ve EYT'liler için yeni bir sistem önerisinde bulunulduğu öğrenildi. Bu noktada EYT'ye dair başka değerlendirme ise Çalışma Bakanı Zehra Zümrtü Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk açıklamasında EYT'lilerin ortalama 53 yaşında emekli olduğunun üzerinde durdu. EYT kanunun Meclis'te görüşülmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması durumunda 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı girişi bulunan kişileri kapsayacağı belirtiliyor. Peki EYT 2020'de çıkacak mı yeni haber geldi.

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    Haberler Ekonomi EYT çıkacak mı, Meclise geldi mi? 19 Şubat EYT son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan yeni EYT önerisi!
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