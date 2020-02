Koronavirüs salgınının beklenenden uzun sürmesi başta Almanya olmak üzere birçok sanayi ülkesindeki üretim planlarını altüst etti. Daha önceki ihalelerde Türk firmalarını arka plana iten dev markalar başta olmak üzere birçok Avrupalı üretici acil kodlu yeni teklif mailleriyle KOBİ 'lerin peşine düştü. Çin 'de 20'den fazla fabrikası bulunan Volkswagen ile Peugeot 'un Türkiye 'deki tedarikçiler ile görüşmeye başladığı iddia edildi. Virüsten en fazla etkilenen marka olduğu ifade edilen Volkswagen'in Çin'e gönderecek kontrol mühendisi dahi bulamadığı belirtiliyor.Sadece Almanya değil, Fransa ve İtalya gibi ülkelerdeki üreticilerle de Türk firmaları yeniden masaya oturuyor. Türkiye'de önemli bir otomotiv yan sanayi firmasının kendilerine gelen mail ile yeni bir üretim sürecinin stratını verdiği ortaya çıktı. Bundan iki ay önce Çinli rakiplerine kaptırdığı ihalenin iptal olduğunu ve kendilerinden ivedi bir çalışma başlatmalarının istendiğini ifade eden şirket yetkilisi, "Çok hızlı şekilde startı verdik. Tam kapasite üretime hazırlanıyoruz" dedi.Sektörün uzmanların göre, 'Just in Time' adı verilen tam zamanında üretim modelinin devamlılığı nedeniyle bu arayışın katlanması söz konusu olacak. Çin'deki firmaların izinleri sürekli uzatmasının ticari sapmaları hızlandırdığını ifadeden TAYSAD Başkanı Alper Kanca, "Halihazırda dünya çapında otomotiv firmalarının tedarikini sağlayacak çok fazla ülke yok. Bu konuda eli güçlü birkaç ülkeden biriyiz. Ancak burada önemli olan nokta proaktif bir stratejinin güdülmesidir. Firmaların ellerinden kaçmış olan projeler için tekrar teklif vermesi, müşterini ziyaret etmesi ve kendini hatırlatması gerekiyor" dedi.İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki de salgın nedeniyle KOBİ'lere sipariş yağdığını belirterek, "İç piyasada da yerli ürün kullanımı son 70 yılın zirvesine çıktı" dedi. Birçok fuar ın iptal edildiğini ve bunların da uzun vadeli yansımalarının olacağını belirten Öztiryaki, "Avrupa ve Amerikalılar Made in China olan bir ürünü dahi tercih etmeme noktasına geldi. Biz bu süreç başlamadan önce Avrupa ve ABD'yi karış karış gezerek kendimizi tanıtmıştık. Şimdi bunların geri dönüşünü alıyoruz. Sektörde ciddi bir talep artışı var" dedi.Koronavirüs salgını sonrası, Avrupa'dan Çin'e kongre turizmi için gidecekler açısından da alternatif destinasyon olarak tekliflere girmeye başlayan Türkiye, birçok firmanın ilk adresi olmaya başladı. Türkiye'de kongre ve fuarların bu dönemde daha fazla öne çıkması bekleniyor. Çin'de düzenlenecek fuar ve kongreleri Türkiye'ye çekmeye çalışan şirketler, bu kapsamda görüşmelerini hızlandırdı. Kongre ve fuar yoluyla yeni iş bağlantılarının da artması bekleniyor.