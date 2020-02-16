Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 16.02.2020 Gazete

    3’üncü pist ’da

     Havalimanı'nda 3'üncü pist, 'da açılacak. Söz konusu pistin faaliyete geçmesiyle uçak taksi sürelerinin kısalmasıyla gecikmeler azalacak ve havalimanının kapasitesi artacak. Pist için hava trafik kontrolörleri de 'nın başkenti 'te yer alan Eurocontrol tesislerinde yaklaşma ve kule simülasyon eğitimleri görüyor. 'a kadar eğitim devam edecek ve toplam 300 kontrolör eğitim görecek.

    3’üncü pist 18 Haziran’da
    İstanbul Havalimanı'nda 3'üncü pist, 18 Haziran'da açılacak. Söz konusu pistin faaliyete geçmesiyle uçak taksi sürelerinin kısalmasıyla gecikmeler azalacak ve havalimanının kapasitesi artacak. Pist için hava trafik kontrolörleri de 'nın başkenti 'te yer alan Eurocontrol tesislerinde yaklaşma ve kule simülasyon eğitimleri görüyor. 'a kadar eğitim devam edecek ve toplam 300 kontrolör eğitim görecek.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi 3’üncü pist 18 Haziran’da
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri