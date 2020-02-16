İstanbul Havalimanı'nda 3'üncü pist, 18 Haziran'da açılacak. Söz konusu pistin faaliyete geçmesiyle uçak taksi sürelerinin kısalmasıyla gecikmeler azalacak ve havalimanının kapasitesi artacak. Pist için hava trafik kontrolörleri de Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan Eurocontrol tesislerinde yaklaşma ve kule simülasyon eğitimleri görüyor. 10 Nisan'a kadar eğitim devam edecek ve toplam 300 kontrolör eğitim görecek.
- Ekonomi
- 16.02.2020 Gazete
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