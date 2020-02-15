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    • Ekonomi
    • 15.02.2020 08:13
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    • 15.02.2020 08:13

    Altın kazandırmaya devam ediyor! 25 Şubat gram, çeyrek, tam ne kadar, kaç TL oldu?

    son dakika... Altın fiyatları Çin'deki koronavirüsün yayılmasının etkisiyle yükselişini sürdürüyor. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,92 değer kazandı. Dünkü kapanışta 308,20 liradan işlem gördü. Peki, bugün gram, çeyrek, fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 25 Şubat ...

    Altın kazandırmaya devam ediyor

    ne kadar? Koronavirüsün (Covid-19) yayılmasının ardından endişenin artmasıyla birlikte güvenli liman alımları artışa geçti. Altın fiyatları, virüs kaynaklı yükselişini sürdürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta 501,00 lira, Cumhuriyet altını 2.051,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,33 yükselişle 308,20 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün , çeyrek altın, ve fiyatları ne kadar oldu? İtşe 15 Şubat ...

    CANLI ALTIN FİYATLARI

    ALTININ KİLOGRAMI 306 BİN 750 LİRAYA YÜKSELDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 306 bin 750 liraya yükseldi.

    Altın piyasasında, en düşük 306 bin 200 lira, en yüksek 306 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,01 artışla 306 bin 750 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 445 milyon 205 bin 529,91 lira, işlem miktarı ise 1.462,56 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 447 milyon 524 bin 21,01 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Özak Kıymetli Madenler Ticaret ve Rona Döviz şeklinde sıralandı.

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    Haberler Ekonomi Altın kazandırmaya devam ediyor! 25 Şubat gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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