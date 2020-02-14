Türk Telekom 7 yılın zirvesinde

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, geçen yıl 2.4 milyar lira ile son 7 yılın en yüksek net kârını elde ettiklerini belirterek, "2020'de yatırım harcamalarımızın 5.8 milyar lira seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz" diye konuştu.
47.8 MİLYON ABONE
Ürün çeşitlilikleri ve entegre operatör olmalarının avantajıyla başarılı bir yılı geride bıraktıklarını söyleyen Ümit Önal, geçen yıl Türk Telekom'un gelirlerinin yüzde 15.8 artışla 23.7 milyar liraya, FAVÖK göstergesinin de yüzde 32.4 yükselişle 11.2 milyar liraya ulaştığını aktardı. Önal, "Böylece hem gelir hem de FAVÖK artışında 2008'deki halka arzdan bu yana en yüksek seviyeyi yakaladık" dedi. Yatırım harcamalarının da yüzde 20.9 artışla 4.9 milyar liraya yükseldiğini kaydeden Önal, Türk Telekom'un geçen yıl 1.8 milyon net abone kazanımıyla toplam abone sayısını 47.8 milyona taşıdığını belirtti. Ümit Önal, geçen yıl sonu itibarıyla Türk Telekom'un fiber şebekesiyle ulaştığı hane halkı sayısının 3.2 milyon artarak 21.9 milyona, mobil abone sayısının 1.4 milyon net yükselişle 22.9 milyona çıktığını aktardı.
MERKEZE DEĞİL HERKESE
Ümit Önal, "Türkiye'nin dijital varlıklarının kurucusu olarak, 'sadece merkeze değil, herkese' hizmet anlayışları ile Türkiye'nin en ücra köşelerinde tüm abonelerimize aynı kalitede hizmet sunmayı kendimize görev edindik" dedi. Önal, fiber altyapının paylaşılmasıyla ilgili olarak da, "Ticari anlamda her teklife açığız. Anadolu'da altyapısı olmayan yerlere birlikte gidelim diyorum. Van'a gitmeyip Beşiktaş'ı benle paylaş diyorlar" diye konuştu.
5G'YE EN HAZIR OPERATÖRÜZ
ÖNAL, son 5 yılda mobil pazar paylarını 5 puan artışla yüzde 28 seviyelerine çıkardıklarını ve pazar paylarını kârlı bir şekilde yüzde 30'un üzerine çıkarma hedefine daha da yaklaştıklarını vurguladı. 5G alanındaki öncü konumlarını sürdürdüklerini belirten Önal, şunları kaydetti: "LTE baz istasyonlarımızın yarısına yakınına fiberi ulaştırdık. 5G'de dünya hız rekorunu kırdık. Şu anda 5G'ye en hazır operatör biziz."
47.8 MİLYON ABONE
Ürün çeşitlilikleri ve entegre operatör olmalarının avantajıyla başarılı bir yılı geride bıraktıklarını söyleyen Ümit Önal, geçen yıl Türk Telekom'un gelirlerinin yüzde 15.8 artışla 23.7 milyar liraya, FAVÖK göstergesinin de yüzde 32.4 yükselişle 11.2 milyar liraya ulaştığını aktardı. Önal, "Böylece hem gelir hem de FAVÖK artışında 2008'deki halka arzdan bu yana en yüksek seviyeyi yakaladık" dedi. Yatırım harcamalarının da yüzde 20.9 artışla 4.9 milyar liraya yükseldiğini kaydeden Önal, Türk Telekom'un geçen yıl 1.8 milyon net abone kazanımıyla toplam abone sayısını 47.8 milyona taşıdığını belirtti. Ümit Önal, geçen yıl sonu itibarıyla Türk Telekom'un fiber şebekesiyle ulaştığı hane halkı sayısının 3.2 milyon artarak 21.9 milyona, mobil abone sayısının 1.4 milyon net yükselişle 22.9 milyona çıktığını aktardı.
MERKEZE DEĞİL HERKESE
Ümit Önal, "Türkiye'nin dijital varlıklarının kurucusu olarak, 'sadece merkeze değil, herkese' hizmet anlayışları ile Türkiye'nin en ücra köşelerinde tüm abonelerimize aynı kalitede hizmet sunmayı kendimize görev edindik" dedi. Önal, fiber altyapının paylaşılmasıyla ilgili olarak da, "Ticari anlamda her teklife açığız. Anadolu'da altyapısı olmayan yerlere birlikte gidelim diyorum. Van'a gitmeyip Beşiktaş'ı benle paylaş diyorlar" diye konuştu.
5G'YE EN HAZIR OPERATÖRÜZ
ÖNAL, son 5 yılda mobil pazar paylarını 5 puan artışla yüzde 28 seviyelerine çıkardıklarını ve pazar paylarını kârlı bir şekilde yüzde 30'un üzerine çıkarma hedefine daha da yaklaştıklarını vurguladı. 5G alanındaki öncü konumlarını sürdürdüklerini belirten Önal, şunları kaydetti: "LTE baz istasyonlarımızın yarısına yakınına fiberi ulaştırdık. 5G'de dünya hız rekorunu kırdık. Şu anda 5G'ye en hazır operatör biziz."
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