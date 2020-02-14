Türk Telekom 7 yılın zirvesinde

geçen yıl 2.4 milyar liraile son 7 yılın en yükseknet kârını elde ettiklerinibelirterek, "2020'de yatırımharcamalarımızınseviyesindegerçekleşeceğiniöngörüyoruz" diye konuştu.Ürün çeşitlilikleri ve entegre operatör olmalarının avantajıyla başarılı bir yılı geride bıraktıklarını söyleyen, geçen yıl Türk Telekom'un gelirlerinin yüzde 15.8 artışla, FAVÖK göstergesinin de yüzde 32.4 yükselişle 11.2 milyar liraya ulaştığını aktardı. Önal, "Böylece hem gelir hem de FAVÖK artışında 2008'deki halka arzdan bu yana en yüksek seviyeyi yakaladık" dedi. Yatırım harcamalarının da yüzde 20.9 artışlayükseldiğini kaydeden Önal, Türk Telekom'un geçen yıl 1.8 milyon net abone kazanımıyla toplam abone sayısınıtaşıdığını belirtti. Ümit Önal, geçen yıl sonu itibarıyla Türk Telekom'un fiber şebekesiyle ulaştığı hane halkı sayısının 3.2 milyon artarak 21.9 milyona, mobil abone sayısının 1.4 milyon net yükselişleçıktığını aktardı., "Türkiye'nin dijital varlıklarının kurucusu olarak,hizmet anlayışları ile Türkiye'nin en ücra köşelerinde tüm abonelerimize aynı kalitede hizmet sunmayı kendimize görev edindik" dedi. Önal, fiber altyapının paylaşılmasıyla ilgili olarak da, "Ticari anlamda her teklife açığız. Anadolu'da altyapısı olmayan yerlere birlikte gidelim diyorum. Van'a gitmeyip Beşiktaş'ı benle paylaş diyorlar" diye konuştu.son 5 yılda mobil pazar paylarını 5 puan artışlaseviyelerine çıkardıklarını ve pazar paylarını kârlı bir şekilde yüzde 30'un üzerine çıkarma hedefine daha da yaklaştıklarını vurguladı.sürdürdüklerini belirten Önal, şunları kaydetti: "LTE baz istasyonlarımızın yarısına yakınına fiberi ulaştırdık.. Şu anda 5G'ye en hazır operatör biziz."