TEB, İNG, QNB Finansbank,Garanti emekli promosyonu kaç TL? SGK, SSK ve Bağkur'lu emekliye 2500 TL promosyon müjdesi! 2017'de imzalanan protokolle ilk defa toplu olarak başlatılan emeklilere banka promosyonu uygulamasında üç yıl geride kaldı. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Bankalar Birliği yeni anlaşmayı önümüzdeki ay yapacak. Dolayısıyla emekli promosyon görüşmeleri öncesi, bankalar emekli vatandaşı kendine bağlamak için yarışa girdi. Bankalar maaşını taşıyan emeklilere 400 lira ile 1.250 lira arasında ödeme yapıyor. Emekli maaşlarını bankalardan alan vatandaşlar için uygulamaya sokulan promosyon; maaşlarını anlaştıkları bankadan üç yıl almak şartıyla bir kereye mahsus olarak emeklilere verilen ödemeye denmektedir. Bu bağlamda emeklilerin 2500 TL promosyon kazanma şansı var. Peki, QNB Finansbank, TEB, İNG, Garanti emekli promosyonu ne kadar? İşte emekli promosyon ödemesi ile ilgili tüm detaylar...

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