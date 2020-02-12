Dünyaca ünlü zenginler ve küresel yatırımcılar ekonomik belirsizlik sebebiyle tonlarca altın almaya başladı. Artan talep yüzünden altın ihtiyacı karşılanamıyor. Yatırımcı fiziksel altın almaya başladı. Ekonomistler altın fiyatlarındaki yükselişin artacağını belirtiyor. Altın fiyatları ne kadar oldu? Çin'deki koronavirüsüne ilişkin gelişmeler sonrası, altın güvenli liman olarak yükselişe devam ediyor. Dünkü kapanışta 304,60 liradan işlem gören gram altın güne aynı seviyede başladı. Peki, bugün gram, çeyrek, yarımi tam altın fiyatları ne kadar oldu? Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır

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