Piyasaya 10 milyar TL

Merkez Bankası miktar yöntemiyle düzenlediği 17 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 9 milyar 999 milyon 999 bin 991 lira verdi. İhaleye 23 milyar 800 milyon liralık teklif geldi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 11,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 11,89 seviyesinde gerçekleşti.
- Ekonomi
- 11.02.2020 07:00
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- Son Güncelleme:
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- 11.02.2020 07:00
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