Piyasaya 10 milyar TL

Bankası miktar yöntemiyle düzenlediği 17 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasayaverdi. İhaleye 23 milyar 800 milyon liralık teklif geldi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 11,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 11,89 seviyesinde gerçekleşti.