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    • Ekonomi
    • 11.02.2020 07:00
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    • 11.02.2020 07:00

    İşveren iddialarını ispatlamalı mı?

    Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

    İşveren iddialarını ispatlamalı mı?
    10 işçinin çalıştığı küçük bir işletmem var. Hırsızlık yaptığı için kovduğum işçiye dahi tazminat ödemek zorunda kaldım. İş davalarını hep işçiler mi kazanır?
    İşçilik alacakları olan kıdem ve ihbar tazminatları, fazla mesai, dini, milli bayram ücret alacağı gibi alacaklara ilişkin davalarda, hukukumuzdaki "güçlüye karşı zayıfı koruma" prensibi gereği, işverenin sorumlulukları fazla, işçi ise daha korunaklı bir yapıdadır. Bu tür davalarda örneğin, işveren iddialarını yazılı belgelerle ispatlamak zorundayken, işçinin tanık dinletmesi yeterlidir. Ayrıca iş ilişkisi devam ediyorken de işverenin birçok sorumluluğu vardır.

    SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

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