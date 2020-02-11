İşveren iddialarını ispatlamalı mı?

İşçilik alacakları olan kıdem ve ihbar tazminatları, fazla mesai, dini, milli bayram ücret alacağı gibi alacaklara ilişkin davalarda, hukukumuzdaki "güçlüye karşı zayıfı koruma" prensibi gereği, işverenin sorumlulukları fazla, işçi ise daha korunaklı bir yapıdadır. Bu tür davalarda örneğin, işveren iddialarını yazılı belgelerle ispatlamak zorundayken, işçinin tanık dinletmesi yeterlidir. Ayrıca iş ilişkisi devam ediyorken de işverenin birçok sorumluluğu vardır.