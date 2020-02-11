Esnaf sicil affı istiyor

Hükümetin sinyallerini verdiği esnafa yönelik sicil affı ve borç yapılandırması yönündeki çalışmalarda sona gelindiği ifade ediliyor. Sicil affı son dönemde yasa teklifleriyle Meclis gündemine en fazla taşınan konulardan biri olarak dikkat çekiyor. Söz konusu düzenlemelerin torba kanun ile TBMM'ye gelmesi bekleniyor. Sicil affı esnafa nefes aldıracak.
- Ekonomi
- 11.02.2020 07:00
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- 11.02.2020 07:00
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