Esnaf sicil affı istiyor

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sinyallerini verdiği esnafa yönelik sicil affı ve borç yapılandırması yönündeki çalışmalarda sona gelindiği ifade ediliyor. Sicil affı son dönemde yasa teklifleriyleolarak dikkat çekiyor. Söz konusu düzenlemelerin torba kanun ile TBMM'ye gelmesi bekleniyor. Sicil affı esnafa nefes aldıracak.