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    • Ekonomi
    • 11.02.2020 07:00
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    • 11.02.2020 07:00

    dünyanın ilk hidrojenle çalışan süper yatının siparişini verdi

    Dünyanın en zengin ikinci insanı olan , dünyanın ilk hidrojenle çalışan süper yatının siparişini verdi. 5 güverteli yat 3.9 milyar liralkı fiyatıyla dudak uçuklattı.

    Ha'yat Bill'e güzel
    Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 644 milyon dolara (3.9 milyar TL) dünyanın hidrojenle çalışan ilk süper yatını alıyor. merkezli yat mimarlığı şirketi Sinot tarafından tasarlanan 112 metrelik lüks yatın, 2024'te tamamlanması planlanıyor. 96 milyar doları aşan servetiyle dünyanın en zengin ikinci insanı olan Bill Gates, Aqua adlı yat için sipariş veren ilk kişi oldu.



    Yatın sıvı hidrojeni eksi 253 derecede depolama kapasitesi olan 28 tonluk iki tankı olacak. Hidrojen ve suyu birleştirerek elektrik üretecek olan yakıt hücreleri bir megavatlık iki motoru çalıştıracak. Yatın tek emisyonu sudan ibaret olacak.




    Bill ve Melinda Gates, yatlarını 2024 yılında teslim alacak.

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