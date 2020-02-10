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    • Ekonomi
    • 10.02.2020 07:03
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    • 10.02.2020 07:03

    Kâr modası

    Havaların soğuk gitmesi piyasasını hareketlendirdi. Lüks markalardan giyinerek karın keyfini çıkarmak isteyenlerin karşısına 42 bin liralık fatura çıktı. Aynı kıyafetleri 785 liraya da almak mümkün.

    Kâr modası
    Havaların soğuk gitmesi piyasasını hareketlendirdi. Kar yağışı ile kar botundan kayak montuna, atkıdan bereye, eldivenden kızağa tüketicinin beğenisine göre farklı kalite ve modelde her bütçeye uygun binbir ürün sunuldu. Ünlü markalardan kışlık alışverişini yapmak isteyenin faturası ise hayli kabarık çıktı. Mont, bot, pantolon, bere, atkı, eldiven, çorap ve snowboard tahtasından oluşan kayak alışverişi için 42 bin 33 lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. Lüks alışveriş için araba parası ödenirken, karın keyfini mütevazi fiyatlarla da çıkarmak mümkün. Aynı ürünler 785 liraya da alınabiliyor.



    ÖZLEM KAMER TERCANLI

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