Forslu dolandırıcılara dikkat!

kandırmak isteyen sanaldolandırıcılar her geçengün yeni yöntemlergeliştiriyor. Son olarakCumhurbaşkanlığıforsunu kullanarakvatandaşıkandırmayaçalışanlarınolduğu ortayaçıktı.(TÜDEF) Başkanıtüketiciyiistismar etmekisteyenlerin,sosyal medyaplatformlarında, Cumhurbaşkanlığıİletişim Başkanlığı veTicaret Bakanlığı gibikurumların logosunukullanıp 'yıllıkkart aidatlarıgeri alınıyor'reklamlarıverdiğini belirtti."Tuzağa düşentüketicilerimiz,hemen linketıklayarakkredi kartıbilgileriyle formudolduruyor. Bu türreklamların ortakamacı, tüketicilerinkartı bilgilerini elegeçirmek. İtibar etmeyin"dedi. Koçal, hiçbirbankanın kredi kartı yıllıkaidatını müşterilere iadeetmek için sosyal medyayareklam vermeyeceğinedikkati çekti.