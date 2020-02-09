Kefillikten vazgeçilebilir mi?

Arkadaşıma kefil oldum. Vazgeçebilir miyim?
Borçlar Kanunu kefilin haklarını ve yükümlülüklerini yeniden düzenlemiş ayrıntılı olarak işlemiştir. Kefil olduğunuz sözleşmenin azami ücretini ödeme sorumluluğuna girmiş bulunmaktasınız. Kefil sözleşmesi imzaladıktan sonra önceki mali durumunu kişi kaybetmişse, kefaletin bir iyi niyet tavrında olmadığı ve anlaşılmışsa, kefalet sözleşmesinden dönebilmektedir.
PARA İADESİ İSTEYEBİLİR
Diyetisyenimden memnun kalmadım. Kilo da veremedim. Paramı geri alabilir miyim?
Amacına ulaşmayan ve istediğiniz gibi tamamlanmayan her durum için elinizde öncelikle sözleşme olması gerekmektedir. Parasını ödediğiniz ama verim alamadığınız her durumu ispat etmeye yarayacak en kesin nokta budur. Sözleşmenin olmaması halinde ise il ve ilçe hakem heyetlerinden hak talep durumunuz mevcut duruyor. Var olan merkezler, güzellik ya da beslenme alanı fark etmeden dikkat edilecek nokta devlet ya da özel hastanelerden hangisinden alınmış olmasıyla ilgilidir. Çünkü özelde, il- ilçe hakem heyetine başvuru yapabilirken, devlet hastanesinde alınan hizmette ise hizmet kusuru iddiası ile idare mahkemesinde dava açılabilmektedir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
Borçlar Kanunu kefilin haklarını ve yükümlülüklerini yeniden düzenlemiş ayrıntılı olarak işlemiştir. Kefil olduğunuz sözleşmenin azami ücretini ödeme sorumluluğuna girmiş bulunmaktasınız. Kefil sözleşmesi imzaladıktan sonra önceki mali durumunu kişi kaybetmişse, kefaletin bir iyi niyet tavrında olmadığı ve anlaşılmışsa, kefalet sözleşmesinden dönebilmektedir.
PARA İADESİ İSTEYEBİLİR
Diyetisyenimden memnun kalmadım. Kilo da veremedim. Paramı geri alabilir miyim?
Amacına ulaşmayan ve istediğiniz gibi tamamlanmayan her durum için elinizde öncelikle sözleşme olması gerekmektedir. Parasını ödediğiniz ama verim alamadığınız her durumu ispat etmeye yarayacak en kesin nokta budur. Sözleşmenin olmaması halinde ise il ve ilçe hakem heyetlerinden hak talep durumunuz mevcut duruyor. Var olan merkezler, güzellik ya da beslenme alanı fark etmeden dikkat edilecek nokta devlet ya da özel hastanelerden hangisinden alınmış olmasıyla ilgilidir. Çünkü özelde, il- ilçe hakem heyetine başvuru yapabilirken, devlet hastanesinde alınan hizmette ise hizmet kusuru iddiası ile idare mahkemesinde dava açılabilmektedir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
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