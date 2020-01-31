Borçlanmada şartlara dikkat!

Eşim 2016 sigorta girişli. İlk çocuğumuz 2001, ikinci çocuğumuz 2012 doğumlu. Doğum borçlanması yapabilir mi? Hanifi DAVRAN
Çocuk borçlanması sigortadan sonraki doğumlar için geçerli. Böylece annenin işten ayrı kaldığı günlerin parası ödenerek toptan satın alınıyor. Her çocuk için 720 gün kazanılıyor. Eşinizin doğumları sigortadan önce olduğu için bunları borçlanma hakkı olmuyor.
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