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Borçlanmada şartlara dikkat!

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü bugünkü köşesinde okurlarının merak ettiği soruları cevapladı. İşte Erdem'e sorulan sorular ve yanıtları...



Eşim 2016 sigorta girişli. İlk çocuğumuz 2001, ikinci çocuğumuz 2012 doğumlu. Doğum borçlanması yapabilir mi? Hanifi DAVRAN
Çocuk borçlanması sigortadan sonraki doğumlar için geçerli. Böylece annenin işten ayrı kaldığı günlerin parası ödenerek toptan satın alınıyor. Her çocuk için 720 gün kazanılıyor. Eşinizin doğumları sigortadan önce olduğu için bunları borçlanma hakkı olmuyor.

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