Borçlanmada şartlara dikkat!

Çocuk borçlanması sigortadan sonraki doğumlar için geçerli. Böylece annenin işten ayrı kaldığı günlerin parası ödenerek toptan satın alınıyor. Her çocuk için 720 gün kazanılıyor. Eşinizin doğumları sigortadan önce olduğu için bunları borçlanma hakkı olmuyor.