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  • 01.02.2020 09:18
  • Son Güncelleme: 01.02.2020 09:18

3 - 5 yıl daha olabilirsiniz! Çalışan binlerce kişiye büyük müjde geldi

Herhangi bir işte çalışmadığı için sigortası olmayanlar emekli aylığı bağlatabilmek için sigorta yaptırabiliyor. 2008 yılından sonra isteğe bağlı sigortalar Bağ-Kur (4B) kapsamında değerlendiriliyor. İsteğe bağlı sigorta yaptıranlar, brüt ile bunun 7.5 katı arasında kendi belirledikleri tutarın yüzde 32'si oranında prim ödüyorlar. Asgari ücret üzerinden ödemeyi tercih edenlerin, 2018 yılı için aylık 649,44 lira mesi gerekiyor. Kurumu'nun resmi internet sayfası üzerinden mevcut sigortalılık bilgileriniz üzerinden hangi tarihte emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Binlerce kişiye müjde 3.5 yıl erken emekli olabilirsiniz

Yoğun stres ve tempoda uzun yıllardır sürdürdüğünüz çalışma hayatınızda herkeste olduğu gibi sizin de doğal olarak en büyük arzunuz rahat ve yaşam kalitesi yüksek bir emeklilik hayatıdır. Eğer emekliliğiniz için şimdiden planlamalar yapıyorsanız, ne zaman emekli olacağınızı önceden bilmediğinizde/hesaplamanızda fayda var. Bağ-Kur'lular, emekli olabilmek için daha uzun süre prim ödüyorlar. İsteğe bağlı sigortalılar, son 3.5 yıl SSK (4A) statüsünde çalışmaları halinde erken emeklilik hakkı elde ederler. İsteğe bağlı sigortalıların SSK statüsünde daha az primle daha erken emekli olmaları mümkün.

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