Yoğun stres ve tempoda uzun yıllardır sürdürdüğünüz çalışma hayatınızda herkeste olduğu gibi sizin de doğal olarak en büyük arzunuz rahat ve yaşam kalitesi yüksek bir emeklilik hayatıdır. Eğer emekliliğiniz için şimdiden planlamalar yapıyorsanız, ne zaman emekli olacağınızı önceden bilmediğinizde/hesaplamanızda fayda var. Bağ-Kur'lular, emekli olabilmek için daha uzun süre prim ödüyorlar. İsteğe bağlı sigortalılar, son 3.5 yıl SSK (4A) statüsünde çalışmaları halinde erken emeklilik hakkı elde ederler. İsteğe bağlı sigortalıların SSK statüsünde daha az primle daha erken emekli olmaları mümkün.

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