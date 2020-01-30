Axa’ya The ONE Awards ödülü

AXA Sigorta, The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri 2019 sigorta kategorisinde birinciliğe layık görüldü. Axa Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, "Sigortacılık adına yaptığımız her işte, attığımız her adımla fark yaratmak, en önem verdiğimiz konulardan biri. Axa markasının gücünü artırmakla kalmayan, aynı zamanda sigortalılık bilincinin artırılmasına da katkı sağlayan iletişim çalışmalarımız ve toplumsal hayat için değer yaratan projelerimize bu bakış açısını yansıtmayı sürdürüyoruz" diye konuştu.
- Ekonomi
- 30.01.2020
- Gazete
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