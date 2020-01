Axa’ya The ONE Awards ödülü

The ONE AwardsBütünleşik PazarlamaÖdülleri 2019 sigorta kategorisindebirinciliğe layıkgörüldü. Axa SigortaSatış ve PazarlamaBaşkanı ve İcra KuruluÜyesi"Sigortacılık adınayaptığımız her işte,attığımız her adımlafark yaratmak, en önem verdiğimizkonulardan biri. Axa markasının gücünüartırmakla kalmayan, aynı zamandasigortalılık bilincinin artırılmasına dakatkı sağlayan iletişim çalışmalarımızve toplumsal hayat için değer yaratanprojelerimize bu bakış açısını yansıtmayısürdürüyoruz" diye konuştu.