Bugünkü
Takvim

yatırımı ilk yarıda belli olur

'nin desteğiyle gerçekleştirdiği , dün 'da gerçekleşti. Forumda konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı , 'in yatırımıyla ilgili sürecin ilk yarıda belli olacağını belirtti.

Volkswagen yatırımı ilk yarıda belli olur
Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi desteğiyle gerçekleştirdiği Turizm Yatırımcıları Forumu, dün 'da gerçekleşti. Forumda konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, 'in yatırımıyla ilgili sürecin ilk yarıda belli olacağını belirtti.



Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal da Türkiye ekonomisinin geleceğe dönük güçlü bir yatırım ve çekim merkezi durumunda olduğunu söyledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriVolkswagen yatırımı ilk yarıda belli olur
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri