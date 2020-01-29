Volkswagen yatırımı ilk yarıda belli olur

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi desteğiyle gerçekleştirdiği Turizm Yatırımcıları Forumu, dün İstanbul'da gerçekleşti. Forumda konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Volkswagen'in yatırımıyla ilgili sürecin ilk yarıda belli olacağını belirtti.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal da Türkiye ekonomisinin geleceğe dönük güçlü bir yatırım ve çekim merkezi durumunda olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal da Türkiye ekonomisinin geleceğe dönük güçlü bir yatırım ve çekim merkezi durumunda olduğunu söyledi.
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