Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan müjdeyi Eskişehir'de verdi: Dev proje için düğmeye bastık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ'nin (TÜLOMSAŞ) Türkiye'deki demir yollarında yük ve yolcu taşıyan vagonları, lokomotifleri ürettiğini belirterek, "Sadece yurt içi ihtiyaçları karşılamıyor, bunları yurt dışına da ihraç ediyor. Bu noktaya geldi. Milli hızlı trenimizin de üretimiyle ilgili çalışmaları burada başlatmış bulunuyoruz. Bu bizim için önemli bir adımdır. Geleceğimiz için çok önemlidir." dedi.

TÜLOMSAŞ'ı ziyaret eden Turhan, TÜLOMSAŞ Genel Müdürü Hayri Avcı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ar-Ge Merkezi'ni, lokomotif fabrikasını, Kaynak Eğitim ve Teknoloji Merkezi'ni gezen Turhan, bir dizel lokomotif motorunun testini de gerçekleştirdi.

Bakan Turhan, TÜLOMSAŞ tarafından üretilen ilk yerli ve milli dizel elektrikli manevra lokomotifi olan DE10000'i kullandı.

Turhan daha sonra Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ile Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim'in bulunduğu TÜLOMSAŞ müzesini gezerek otomobili inceledi.

VALİLİK ZİYARETİ

Programı kapsamında Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ı da ziyaret eden Turhan, valilik şeref defterini imzaladı.

Turhan gazetecilere yaptığı açıklamada Eskişehir ve TÜLOMSAŞ'ın Türkiye için önemine işaret etti.

Eskişehir'in eğitim, kültür, turizm ve sanayi merkezi olduğunu vurgulayan Turhan, şöyle konuştu:

"Ülkemizin ulaştırma altyapısında önemli yatırımlar yaptık. Bölünmüş yollar, havaalanları, limanlar yaptık. Demir yolları da yaptık. Onun da endüstrisini TÜLOMSAŞ'ta, Türkiye lokomotif ve motor sanayinin kurulduğu Eskişehir'de başlattık. Şimdi hızlı trenler yapıyoruz. Hızlı tren yolları yapıyoruz. Yüksek hızlı tren hatları inşa ediyoruz. Bunlar için kullanılacak olan tren setlerimizi, trenlerimizi, lokomotiflerimizi inşallah, burada, bu tesiste yapıp, demir yollarımızda hizmete sunacağız. Şu anda yüksek hızlı tren setlerini yurt dışından getiriyoruz. Ama TÜLOMSAŞ ülkemizdeki demir yollarında yük ve yolcu taşıyan vagonları, lokomotifleri üretiyor. Sadece yurt içi ihtiyaçları karşılamıyor, bunları yurt dışına da ihraç ediyor. Bu noktaya geldi. Milli hızlı trenimizin de üretimiyle ilgili çalışmaları burada başlatmış bulunuyoruz. Bu bizim için önemli bir adımdır. Geleceğimiz için çok önemlidir."

TÜLOMSAŞ'taki Ar-Ge Merkezi'nde 100'ün üzerinden mühendisin çalıştığını ifade eden Turhan, "Bu mühendislerimizin yaptığı çalışmalar, üreteceği projeler ve bunların imalata dönüşmesiyle yollarımızdaki insanımızı yüksek hızlı tren teknolojisiyle taşıyacak olan milli yüksek hızlı trenimizi de burada inşa etmiş olacağız." dedi.

Bakan Turhan, fabrikada üretilen trenlerin parçalarının önemli bir kısmının 27 şehirde yan sanayisi bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu fabrikada 1400'ün üzerinde işçi çalışıyor ama yan sanayiyle beslediği işçi sayısı 20 binin üzerinde. Bu geleceğin teknolojisi ve önemli bir sanayi kolu, sektörü. Özel sektörümüzü de bu alanda teşvik ederek yatırım yapmalarının önünü açarak 11. Kalkınma Planımızda öncelikli sektörler arasında olan yüksek hızlı tren teknolojisini inşallah geliştireceğiz. Dünyada bu alanda söz sahibi olmaya kararlıyız. Emin adımlarla yürüyoruz."

Bakan Turhan, Valilik ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığına geçerek partililerle basına kapılı görüşme gerçekleştirdi.



ÜLKEMİZİN 2053'TE İHRACAT HEDEFİ 1 TRİLYON DOLAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Ülkemizin 2053 yılındaki ihracat hedefi 1 trilyon dolar. Bu hedefin karşılanabilmesi için lojistik altyapımızın sağlam olması gerektiğinin bilincindeyiz. İşte ulaşım altyapısı noktasında ülkemizin dört bir yanını şantiyeye çevirmemizin en önemli nedenlerinden biri de budur." dedi.

Turhan, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) iş adamlarıyla bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, faaliyet gösteren 539 firmasıyla Eskişehir OSB'nin en önemli sanayi üslerinden biri olduğunu, 42 bin çalışanın istihdam edildiği bu firmaların 1 milyar 750 milyon dolar ihracat yaptığını söyledi.

Hükümet olarak vazifelerinin her koşulda bacaların tütmesini sağlamak olduğunu ifade eden Turhan, "Müteşebbislerimizin de zaman zaman ters yönden esen rüzgarlara karşı dik durması gerekmektedir. Herkesin işine dört elle sarılması gerekiyor. Ulaştırma ekonomilerin can damarıdır. Üretim ve ticaret ancak ulaştırma ve haberleşme altyapısı sağlam olursa gerçek karşılığını bulur." diye konuştu.

AK Parti hükümetlerinin başından beri bu konuya stratejik bir alan olarak yaklaştığına dikkati çeken Turhan, şöyle devam etti:

"İşte bu düşünceden hareketle, ülkemizde 17 yıl önce ulaşım alanında adeta seferberlik başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde öncelikle kara, demir, deniz ve hava yoluyla, lojistik merkezlerle meseleyi bir bütün olarak ele aldık. Ulaşım altyapımızı güçlendirip dünyayla entegre olmak için bugüne kadar 757 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık."

"ANKARA-İSTANBUL YÜKSEK HIZLI TREN HATTINDA 15 MİLYON YOLCU TAŞIDIK"

Bakan Turhan, 2009 yılında Eskişehir-Ankara Yüksek Hızlı Tren hattı ile yüksek hızlı trenle tanışan ilk şehrin Eskişehir olduğunu anımsatarak, kentin daha sonra ekonominin başkenti İstanbul'a bu hatla eriştiğini anlattı.

Bu yılın başına kadar Ankara-Eskişehir Yüksek Hızlı Tren hattında 18 milyon yolcu taşındığı bilgisini paylaşan Turhan, "Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattında ise 15 milyon yolcu taşıdık. Yine dev bir demir yolu projesi için düğmeye bastık. Eskişehir-Kütahya-Afyonkarahisar-Isparta/Burdur-Antalya hızlı demir yolu hattı için etüt projelerini başlattık. Proje çalışmaları 2020 yılı sonunda tamamlanacak." ifadelerini kullandı.

"LOJİSTİK MASTER PLANI HAZIRLADIK"

Türkiye'nin ihracat hedefine de değinen Turhan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin 2053 yılındaki ihracat hedefi 1 trilyon dolar. Bu hedefin karşılanabilmesi için lojistik altyapımızın sağlam olması gerektiğinin bilincindeyiz. İşte ulaşım altyapısı noktasında ülkemizin dört bir yanını şantiyeye çevirmemizin en önemli nedenlerinden biri de budur.

Örneğin, işletmelerimizin rekabet gücünü artırmak, pazarlama imkanlarını kolaylaştırmak ve kombine taşımacılığını daha faal hale getirmek amacıyla lojistik merkezler kuruyoruz. Planladığımız 25 lojistik merkezi tamamlandığında sektöre 73 milyon ton ilave taşıma imkanı sağlamış olacağız. Bir de Lojistik Master Planı hazırladık. Önümüzdeki dönem lojistik yatırımlarına bu plan yön verecek. Nihai amacımız yükünüzü hafifletmek, yolunuzu çok daha fazla açmaktır. Yeter ki sizler üretin ve daha fazla istihdam edin."

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı'nın da katıldığı toplantıda, Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Bakan Turhan'a camdan yapılmış kılıç hediye etti.

Öte yandan Bakan Turhan ve beraberindekiler, TCDD Hasanbey Lojistik Merkezi'nde incelemede bulundu.