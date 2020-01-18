Üreticilere 85 milyon TL Tarım ve Orman Bakanı Bakanı Bekir Pakdemirli, yetiştiricilere, hastalıktan ari işletme desteği kapsamında dün 84.8 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi veren Bakan Pakdemirli, "Hastalıktan ari işletme desteği kapsamında bin 253 işletmemize 323 bin 247 baş hayvan için toplam 84.8 milyon lira ödeme yaptık" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bakanı Bekir Pakdemirli, yetiştiricilere, hastalıktan ari işletme desteği kapsamında dün 84.8 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi veren Bakan Pakdemirli, "Hastalıktan ari işletme desteği kapsamında bin 253 işletmemize 323 bin 247 baş hayvan için toplam 84.8 milyon lira ödeme yaptık" diye konuştu. TÜM MANŞETLER