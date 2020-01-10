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SMS ile gümrük vergisi kolaylığı

Halkbank, gümrük vergisi ödemelerine SMS ile ödeme kolaylığı getiriyor. Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay, bu uygulamayla vergi mükelleflerine, işlerini yürütürken zaman ve maliyet avantajı sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Gümrük vergisini SMS ile ödemek isteyen tüm müşterilerimizi Halkbank şubelerine veya internet şubemize bekliyoruz" dedi.

SMS ile gümrük vergisi kolaylığı
Halkbank, gümrük vergisi ödemelerine SMS ile ödeme kolaylığı getiriyor. Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay, bu uygulamayla vergi mükelleflerine, işlerini yürütürken zaman ve maliyet avantajı sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Gümrük vergisini SMS ile ödemek isteyen tüm müşterilerimizi Halkbank şubelerine veya internet şubemize bekliyoruz" dedi.

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