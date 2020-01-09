Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bu yıl yerli üretimi, Ar-Ge'yi, teknolojiye yatırımı destekleyecek. 'Milli Teknoloji Güçlü Sanayi' vizyonuyla bu yıl sunacağı hizmetler için bütçesi 14 milyar 257 milyon 291 bin lira olarak belirlenen Bakanlık, önemli adımlara imza atacak:
MODEL FABRİKA ATAĞI
AR-GE'ye, inovasyona, girişimciliğe ve beşeri sermayeye yapılan yatırımlar sürdürülecek ve özel sektörün yatırım ve istihdam iştahını artıracak politikalara öncelik verilecek.
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çerçevesinde makine sektörünün ardından diğer odak sektörlerde de yılın ilk çeyreğinden itibaren çağrıya çıkılacak.
Ankara ve Bursa'da açılan 'model fabrikalar' İzmir, Gaziantep, Mersin, Konya ve Kayseri'de de kurulacak. KOBİ'lerin teknolojik gelişimini ve yenilikçilik kapasitelerini desteklemek için yerel paydaşlarla inovasyon merkezleri oluşturulacak ve 2020'de İzmir, Mersin ve Adana'da inovasyon merkezleri hizmete alınacak.
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