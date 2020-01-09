eknoloji

ve Teknoloji Bakanlığı, bu yıl yerli üretimi, Ar-Ge'yi, teknolojiye yatırımı destekleyecek.vizyonuyla bu yıl sunacağı hizmetler için bütçesiolarak belirlenen Bakanlık, önemli adımlara imza atacak:, inovasyona, girişimciliğe ve beşeri sermayeye yapılan yatırımlar sürdürülecek ve özel sektörün yatırım ve istihdam iştahını artıracak politikalara öncelik verilecek.çerçevesinde makine sektörünün ardından diğer odak sektörlerde de yılın ilk çeyreğinden itibarenve Bursa'da açılanİzmir, Gaziantep, Mersin, Konya ve Kayseri'de de kurulacak. KOBİ'lerin teknolojik gelişimini ve yenilikçilik kapasitelerini desteklemek için yerel paydaşlarla inovasyon merkezleri oluşturulacak ve 2020'de İzmir, Mersin ve Adana'dahizmete alınacak.