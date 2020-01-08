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Mobilya alacaklara çifte müjde

Mobilyadaki KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e inmesinin ardından mobilya almak isteyenlere bir müjde de TMSF yönetimindeki Erciyes Anadolu Holding'den geldi.

Mobilya alacaklara çifte müjde
Mobilyadaki KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e inmesinin ardından mobilya almak isteyenlere bir müjde de TMSF yönetimindeki Erciyes Anadolu Holding'den geldi. İstikbal, Bellona ve Mondihome, mevcut kampanyasındaki 2020 zam oranlarını geri alıp, Ekim 2019 fiyatlarına döndüğünü açıkladı. İstikbal, Bellona ve Mondihome 31 Mart 2020'ye kadar Ekim 2019 fiyatlarıyla satış yapacak.

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