Wi-fi şifresi yakmasın!

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, internet abonelerinin kablosuz bağlantı olan Wi-Fi şifrelerini herkesle paylaşmaması gerektiğini, suça neden olan tüm işlem ve paylaşımlarda şifreyi paylaşan internet abonesinin de sorumlu olduğunu bildirdi. Önal, bu konuda Yargıtay kararı olduğunu da hatırlattı.
- Ekonomi
- 07.01.2020
- Gazete
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