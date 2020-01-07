Wi-fi şifresi yakmasın! Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, internet abonelerinin kablosuz bağlantı olan Wi-Fi şifrelerini herkesle paylaşmaması gerektiğini, suça neden olan tüm işlem ve paylaşımlarda şifreyi paylaşan internet abonesinin de sorumlu olduğunu bildirdi.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, internet abonelerinin kablosuz bağlantı olan Wi-Fi şifrelerini herkesle paylaşmaması gerektiğini, suça neden olan tüm işlem ve paylaşımlarda şifreyi paylaşan internet abonesinin de sorumlu olduğunu bildirdi. Önal, bu konuda Yargıtay kararı olduğunu da hatırlattı. TÜM MANŞETLER