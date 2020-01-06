Memura ayda 478 TL! 2020 memur maaşları ne kadar olacak?

memurun geliri artıyor. Hakem kurulu kararı doğrultusunda Ocak zammı yüzde 4 olarak belirlenen memurlara, 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 5'i aştığı için enflasyon farkı oluştu. Ocak zammı böylece. Buna bağlı olarak da aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 334 liradanyükseldi.