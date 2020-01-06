Bugünkü
Takvim

Memura ayda 478 TL! 2020 memur maaşları ne kadar olacak?

Bu ay memurlara 3 var. Maaşlara yüzde 4’lük artışa ilaveten yüzde 1.5 farkı yansıtılırken, aile yardımı da artacak. 2 çocukluya memur 478 TL ödenebilecek.



Milyonlarca memurun geliri artıyor. Hakem kurulu kararı doğrultusunda Ocak zammı yüzde 4 olarak belirlenen memurlara, 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 5'i aştığı için enflasyon farkı oluştu. Ocak zammı böylece yüzde 1.5 enflasyon farkıyla yüzde 5.5'e ulaştı. Buna bağlı olarak da aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 334 liradan 3 bin 517 lira 37 kuruşa yükseldi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriMemura ayda 478 TL! 2020 memur maaşları ne kadar olacak?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri