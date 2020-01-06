Milyonlarca memurun geliri artıyor. Hakem kurulu kararı doğrultusunda Ocak zammı yüzde 4 olarak belirlenen memurlara, 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 5'i aştığı için enflasyon farkı oluştu. Ocak zammı böylece yüzde 1.5 enflasyon farkıyla yüzde 5.5'e ulaştı. Buna bağlı olarak da aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 334 liradan 3 bin 517 lira 37 kuruşa yükseldi.
- Ekonomi
- 06.01.2020
- Gazete
Memura ayda 478 TL! 2020 memur maaşları ne kadar olacak?
Bu ay memurlara 3 zam var. Maaşlara yüzde 4’lük artışa ilaveten yüzde 1.5 enflasyon farkı yansıtılırken, aile yardımı da artacak. 2 çocukluya memur 478 TL ödenebilecek.
Milyonlarca memurun geliri artıyor. Hakem kurulu kararı doğrultusunda Ocak zammı yüzde 4 olarak belirlenen memurlara, 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 5'i aştığı için enflasyon farkı oluştu. Ocak zammı böylece yüzde 1.5 enflasyon farkıyla yüzde 5.5'e ulaştı. Buna bağlı olarak da aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 334 liradan 3 bin 517 lira 37 kuruşa yükseldi.
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