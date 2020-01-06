‘Cep’ten internete 62.2 milyon abone

Mobil cepten internet abone sayısı, geçen yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 62 milyon 238 bin 237'ye yükseldi. Bu dönemde 3G abone sayısı 4 milyon 959 bin 802'ye gerilerken, 4.5G abone sayısı 76 milyon 28 bin 440'a yükseldi. Mobil internet kullanım miktarı 1 milyon 183 bin 411 terabayt oldu.
- Ekonomi
- 06.01.2020
- Gazete
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